Каждое четвертое преступление в областном центре было совершено ими. В наступившем году, заявил 5 февраля на аппаратном совещании начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ, «наблюдается рост регистрации таких фактов». Только за январь мошенники увели у горожан более 75 млн тенге.

В 2023 году были задержаны 9 дропперов за 38 преступлений. Материалы по ним направлены в суд. А всего в прошлом году было зарегистрировано 652 факта интернет-мошенничества. Раскрываемость такого рода преступлений низкая - 12,2%. И раскрытие дела чаще всего означает наказание для виновного, но вовсе не гарантию возврата денег потерпевшему.

- Сейчас реальных способов противодействия интернет-мошеничеству, кроме проведения информационно - профилакической работы с населением, не имеется, - констатировал начальник управления.

Он отчитался о том, что ведется блокирование интернет-ссылок на подозрительные сайты и платформы, 714 таковых направлены в систему «Кибернадзор». Рассказал, сколько инициировано разъяснительных публикаций в СМИ и соцсетях, как привлекали к информационной кампании блогеров и известных спортсменов. Сотрудники полиции ежедневно проводят поквартирные обходы жителей, встречи в крупных трудовых коллективах, в школах со старшеклассниками, где рассказывают о популярных схемах обмана. А именно - неизвестные звонят и представляются сотрудниками банков, чтобы узнать данные карт; выдают себя за сотрудников полиции, желающих получить деньги за то, чтобы не были привлечены к ответственности якобы ваши близкие; звонят как представители сотовых компаний под предлогом продления действий абонентских номеров и выполнения для этого неких команд; взламывают мессенджер WhatsApp и рассылают всем контактам сообщения с просьбой перевести деньги.

- Объясняем-объясняем, наши граждане нас как будто не слышат, - посетовал начальник полиции и сам привел несколько примеров. - Одна из популярных схем - якобы из банка звонят и говорят, что на ваших счетах производят сомнительную операцию, чтобы ее предотвратить, скиньте нам свои данные. Наши доверчивые граждане скидывают, по команде скачивают себе программу типа «Кенгуру», мошенники после этого имеют свободный доступ к вашему кабинету и от вашего имени направляют во все банки заявки на получение кредитов... В Костанае есть жительница, на которую в декабре 2022 года таким образом был оформлен кредит на 3 млн тенге. А в январе этого года повторно по той же схеме на нее опять оформляют кредит на 3 млн. Спрашиваем, почему вы им поверили? Отвечает: они мне скинули на WhatsApp документы сотрудников полиции, я им выдала свои данные... Еще один распространенный вид мошенничества сейчас - покупка на различных сайтах или в Instagram различных вещей или сотовых телефонов. В последнее время пошла мода приобретать айфон 15 Pro Max, реальная стоимость которого 1 млн 100 тысяч тенге, а в соцсетях предлагают за 500 тысяч. И люди начинают отправлять деньги фактически в никуда... Еще пример. Приходим в дом, главе семьи рассказываем про разные схемы таких мошенничеств, просим довести до других членов семьи. Кивает. Но ничего не рассказывает. Через день его супруга попадает на 5 млн тенге... Очередная махинация - вложение инвестиций. Все видят в соцсетях приглашения заработать. Молодая семья, парень видит объявление «Помогу заработать», надо только направить 100 долларов, завтра будет 150. Отправляет. Действительно ему приходит 150 долларов. И сообщение - если возьмете кредит на 6 млн тенге, завтра у вас на счету будет 9 млн. Так и сделал. И попал на эти 9 млн. И что важно - их ему никто не простит, надо выплачивать. Популярные виды мошенничества - это аренда квартир через социальные сети и покупка автомашин. Злоумышленники выставляют картинку хорошей квартиры с суммой аренды 100 тыс. тенге. Люди звонят - понравилась, снимаем. Ему отвечают - сейчас встретится не можем, давайте вечером после работы. Выдерживают буквально час, звонят и сообщают, что подошли клиенты и готовы прямо сейчас снять и заплатить, но «я же вам обещал, так что если сейчас скинете предоплату, жилье останется за вами». И люди платят! Либо в соцсетях находят недорогие автомобили (цена от 500 до 800 тыс. тенге), звонят, договариваются о покупке. Машина, им говорят, в Житикаре. Дальше по описанной выше схеме: появился другой выгодный покупатель, мы уже едем за авто, но предоплата сделает машину вашей. Люди платят, мчатся в Житикару, а там - ничего, номер заблокирован... В прошлом году самой распространенной схемой был перевод денег дропперам после звонка от мнимых полицейских, что близкий виноват в ДТП, чтобы урегулировать проблему нужна такая-то сумма. Есть пожилая женщина, которую таким образом вынудили отдать 22 млн тенге.

Самое скверное, что схемы постоянно модернизируются. Иманов, кстати, подчеркнул, что попадаются на удочку мошенников отнюдь не только пенсионеры. У действующего предпринимателя обманом выманили 58 млн тенге.

Что в добавление к уже действующим методам противодействия предлагает полиция при содействия акимата? Разместить таргетированную, то есть нацеленную на определенную аудиторию, рекламу о профилактике интернет-мошенничеств в Instagram; сделать в автобусах постоянным оповещение о рисках стать жертвой таких мошенников; запустить ежедневный показ видеороликов профилактического характера (с еженедельным обновлением видов интернет-мошенничеств и способов борьбы с ними) в кинотеатрах города перед сеансами; размещать предупреждающую информацию на бумажных квитанциях коммунальщиков.

Кроме того, в конце января на портале Egov.kz появилась функция, которая дает возможность отказаться от получения банковских займов, микрокредитов сроком на 6 месяцев. Ее можно подключить в том числе в личном кабинете пожилых родителей, других уязвимых близких, чтобы обезопасить их от мошенников.

Фото Галины КАТКОВОЙ