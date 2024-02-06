В Алматы в первые дни последнего месяца зимы прошел чемпионат РК по пара дзюдо среди мужчин и женщин. За награды национального первенства, а также за места в паралимпийской сборной страны боролись более 100 пара дзюдоистов из Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей республики.

Костанайские пара дзюдоисты - призеры чемпионата РК со своим тренером Иваном Сорокиным / Фото instagram.com/invasport_kst

Воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, тренирующиеся под руководством Ивана Сорокина, стали обладателями пяти наград, в том числе двух золотых и трех бронзовых медалей.

Динара Куджулова поборется за путевку на Паралимпийские игры / Фото instagram.com/invasport_kst

Подтвердила статус сильнейшей пара дзюдоистки республики в весовой категории до 70 кг в спортивном классе J1 (незрячие спортсмены) Динара Куджулова из Тобыла, ставшая в прошлом году победительницей Кубка Казахстана, чемпионкой Азии в смешанных командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата Азии в личных соревнованиях, бронзовым призером IV летних Азиатских Пара игр в Ханчжоу (Китай), а также бронзовым призером мирового Гран-при в Токио (Япония). В Алматы Динара завоевала золотую медаль в своей весовой категории, дающую право в составе паралимпийской сборной Казахстана принять участие в лицензионных турнирах и побороться за путевку на XVII Паралимпийские летние игры 2024 года, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Также обладательницей золотой медали стала Эльнара Абдиназарова в весовой категории до 48 кг в классе J1, выполнившая по итогам чемпионата норматив мастера спорта РК.

Бронзовые медали в своих весовых категориях в классе J1 завоевали Светлана Иржанова (свыше 70 кг), Али Келденов (до 73 кг) и Нуржан Абилкасов (свыше 90 кг). Все обладатели бронзовых наград выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Стоит отметить и выступление Аскара Каирова - он в упорной борьбе уступил в поединке за третье место в весовой категории до 90 кг (класс J1) и стал по итогам чемпионата пятым.