По словам акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, ежедневно фиксируется от 15 до 30 дорожно-транспортных происшествий. Начальник полиции Костаная Булат ИМАНОВ говорит о росте в сравнении с тем же периодом прошлого года на 53%. Сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании обсуждали причины этой ситуации.

- Основная причина всех ДТП — это личная недисциплинированность водителей, - констатировал Иманов, - мы провели анализ, разбив ДТП по категориям. 15% всех произошли из-за несоблюдения дистанции при движении, 10% - из-за гололеда, дальше 50 фактов ДТП при движении автомобиля задним ходом, не уступил дорогу при повороте налево, имея помеху справа - 30 фактов, нарушение правил маневрирования (при обгоне) — 29 фактов, водитель не справился с управлением — 20 фактов, нарушения на перекрестке неравнозначных дорог — 20 случаев...

Чаще всего ДТП совершаются, когда люди спешат на работу — с 8 до 9 часов утра (10% по данным полиции), возвращаются с обеда — с 14 до 15 часов (12%) и вечером — с 19 до 20 часов (9%).

- В часы пик то есть, хотя город у нас сравнительно небольшой. Водительской дисциплины нет, - сказал аким города, - у нас имеют привычку говорить, что не созданы условия: не подсветили перекресток, не подсыпали дорогу, не отбили лед... Я согласен с этим. Но и ответственность водителей есть. Вот сейчас метет. Мы не можем сразу все убрать. Снег пошел — снизь скорость. Светофор не работает — ориентируйся на ПДД, там все расписано... Люди привыкают к дисциплине, когда их наказывают именно штрафами. Где камера — там редко случаются превышения скорости, платить никто не хочет. Когда подключим все 60 комплексов «Сергек» и 1000 камер, город тотально будет под наблюдением. В первые два месяца, думаю, повысятся поступления в бюджет за счет штрафов. А потом увидим снижение числа ДТП.

На совещании власти также попросили СМИ напомнить участникам движения, что в Казахстане в этом году начал действовать упрощенный порядок урегулирования страховых случаев при незначительных ДТП — европротокол. Его применение позволяет обойтись без полиции на месте происшествия, избегнуть штрафа, быстрее получить страховую выплату. Для использования надо установить мобильное приложение Europrotocol.

Кроме того, начальник управления полиции Костаная перечислил условия, при которых водители имеют право пользоваться европротоколом: в ДТП попали только два транспортных средства; оба участник имеют действующую страховку гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (и вообще нет других потерпевших).

- Участники ДТП не должны находиться в состоянии алкогольного опьянения, - добавил Булат Иманов, - нанесенный ущерб по результатам визуальной оценки участников ДТП не должен превышать 100 МРП, то есть с 1 января 2024 года 369 тыс. тенге.

Аким города задал вопрос по поводу трезвости водителей, дескать, не могут ли они договориться между собой. Начальник полиции дипломатично ответил: «Не исключаем».

Фото Галины КАТКОВОЙ