Восстановление произошло после длительного судебного процесса, точку в котором поставил в августе 2023 года Верховный суд РК. Его решением Бекпаганбетов, который обвинялся в хищениях, был оправдан.

- В прежней должности восстановлен 25 января 2024 года судом Костаная, - сказал сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. - Был директором с 2017 по 2021 годы, в связи с судебными разбирательствами был отстранен... Теперь восстановлен, соответствующее распоряжение имеется... Аскар Узакбергенович, предприятие вам знакомое. Надеемся, что эффективно будете работать.

С 2021 года, все время судебных разбирательств по громкому делу, руководил теплокомпанией Виктор Шмыглов. О его трудоустройстве аким города ничего не сказал.

- Я на работе пятый день, - сказал "НГ" Аскар Бекпаганбетов. - Где Шмыглов, не знаю.

На тот же вопрос руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО пояснил, что Виктор Шмыглов ни на какой должности в КТЭК больше не работает, уволился.

Фото Галины КАТКОВОЙ