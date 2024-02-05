Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ предлагают общественники Казахстана
Тратить деньги на спортивные площадки вместо пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) предлагают общественники Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Деятельность центров формирования ЗОЖ, которая финансировалась с 2014 по 2019 год в объеме Т1,7 млрд, а за 2023 год в объеме Т750 млн, вызывает большие вопросы поскольку направлена в основном на борьбу с табакокурением, а количество курильщиков в Казахстане не изменяется. Мало того – выросло количество курящих женщин. Я предлагаю данные средства напрямую направлять на развитие общественного спорта, на строительство спортивных площадок во дворах, в школах, воркаут-площадок, беговых дорожек, на строительство стадионов в райцентрах и селах, в небольших городах. Это действительно эффективно побудит формировать здоровый образ жизни. Это действительно окажет помощь и будет полезно для тех, кто хочет заниматься спортом и своим здоровьем», - заявил президент Общественного объединения «Повышение открытости» Кирилл Павлов в Национальном пресс-клубе в Астане в пятницу.
В настоящий момент депутаты мажилиса предлагают министру здравоохранения вернуть под свой контроль центры ЗОЖ и их финансирование. Предлагаемые изменения, по мнению общественников, возвратят систему ЗОЖ из конкурентной среды к прежней, полностью непрозрачной и потенциально коррумпированной структуре.
«Хотя у нас огромные вопросы к результатам деятельности этих центров, к их работе и вообще к их эффективности. Мы видим, что это вообще не приносит никаких плодов. При этом депутаты предлагают делать это через стратегическое партнерство, что имеет очень много коррупционных изъянов. Если и пропагандировать здоровый образ жизни, то точно не теми методами, которые действовали последние девять лет», - считает спикер.
На пропаганде ЗОЖ, по мнению общественников, в стране уже не один год зарабатывает группа узко аффилированных организаций.
«Кому-то выгодно не дать развиться конкуренции в этой сфере и сейчас хотят вернуть прежнюю схему под надуманными предлогами. Именно поэтому группа депутатов мажилиса в своем недавнем обращении в минздрав инициировала», - подчеркнул Павлов.
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