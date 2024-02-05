Тратить деньги на спортивные площадки вместо пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) предлагают общественники Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Деятельность центров формирования ЗОЖ, которая финансировалась с 2014 по 2019 год в объеме Т1,7 млрд, а за 2023 год в объеме Т750 млн, вызывает большие вопросы поскольку направлена в основном на борьбу с табакокурением, а количество курильщиков в Казахстане не изменяется. Мало того – выросло количество курящих женщин. Я предлагаю данные средства напрямую направлять на развитие общественного спорта, на строительство спортивных площадок во дворах, в школах, воркаут-площадок, беговых дорожек, на строительство стадионов в райцентрах и селах, в небольших городах. Это действительно эффективно побудит формировать здоровый образ жизни. Это действительно окажет помощь и будет полезно для тех, кто хочет заниматься спортом и своим здоровьем», - заявил президент Общественного объединения «Повышение открытости» Кирилл Павлов в Национальном пресс-клубе в Астане в пятницу.

В настоящий момент депутаты мажилиса предлагают министру здравоохранения вернуть под свой контроль центры ЗОЖ и их финансирование. Предлагаемые изменения, по мнению общественников, возвратят систему ЗОЖ из конкурентной среды к прежней, полностью непрозрачной и потенциально коррумпированной структуре.

«Хотя у нас огромные вопросы к результатам деятельности этих центров, к их работе и вообще к их эффективности. Мы видим, что это вообще не приносит никаких плодов. При этом депутаты предлагают делать это через стратегическое партнерство, что имеет очень много коррупционных изъянов. Если и пропагандировать здоровый образ жизни, то точно не теми методами, которые действовали последние девять лет», - считает спикер.

На пропаганде ЗОЖ, по мнению общественников, в стране уже не один год зарабатывает группа узко аффилированных организаций.

«Кому-то выгодно не дать развиться конкуренции в этой сфере и сейчас хотят вернуть прежнюю схему под надуманными предлогами. Именно поэтому группа депутатов мажилиса в своем недавнем обращении в минздрав инициировала», - подчеркнул Павлов.