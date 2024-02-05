5 февраля 2024, 09:16

Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию.

Ещё на заре легализации на вопрос журналиста "Не готовят ли чиновники очередную порцию мер по запрету старого хлама, дабы обновить автопарк страны?" довольная и сытая рожа прямо так и заявила: "Посмотрим!"

Как говорил слепой (глухой) - придет время\, посмотрим (услышим), похоже, это время пришло.

Бедный и сорлы карапайым казах обещает выйти на площадь и демонстративно сжечь свою рухлядь, оказывается, таковых 80%. После всех мытарств по легализации эта шумная ярмарка, обобрав и раскулачив владельцев этого старого ширпотреба, решила вообще запретить на них ездить.

Не поторопились ли авторы данной затеи воплотить свои планы, не заглянув в глаза бедному народонаселению?