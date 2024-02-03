Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 2 февраля приехал с рабочим визитом в Рудный Он осмотрел площадку на окраине города, на которой АО "ССГПО" планирует построить завод по производству горячебрикетированного железа. По плану первая очередь завода должна выпускать в год до 2 млн тонн готовой продукции.





- Осенью прошлого года мы провели изыскания, так как предыдущие данные устарели, - рассказал генеральный директор АО "ССГПО" Сергей НАПОЛЬСКИХ. - Геологи набурили скважин, сейчас готовится проект базового инжиниринга. На этой неделе в головном офисе прошла встреча с представителями компании, которая будет заниматься базовым инжинирингом. Договор с ними подписан в декабре. Подготовлены технические задания по 7 проектам по коммуникациям будущего завода. Строить будут европейские и американские компании, но проект мы адаптируем под нормы казахстанского законодательства.

По плану результаты проектирования должны появиться в мае-июне 2024 года.





- На прошлой неделе приезжал премьер-министр и мы с ним обсуждали, что все процессы должны быть запараллелены, - сказал Аксакалов. - То есть строительство газопровода, проектирование предприятий - мы не должны ждать пока придет труба, потом тратить время на подготовку ПСД. Премьер-министр говорил о том, что надо все процессы ускорить и начать строительство магистрального газопровода уже в этом году. Мы должны тоже ускориться и по возможности в начале следующего года начать строительство завода.

- Нам нужна чистая вода, мы обсуждали с акимом города, лучше всего ее брать с Сергеевского водозабора, - добавил Напольских. - Также воду планируем брать с Тобола. Технология требует определенные объемы воды. Мы подсчитали баланс, водоприток - все там бьется.

Аким области отметил, что новый завод будет платить в бюджет в виде налогов около 60 млрд тенге в год, назвав этот эффект "колоссальным". Для Рудного проект "ССГПО", по мнению Аксакалова, станет "вторым дыханием".

По данным "ССГПО", стоимость проекта составит более $1 млрд. Планируемая дата запуска нового предприятия - декабрь 2027 года.

Фото Георгия ГОВОРОВА