Несчастный случай на территории карьера, принадлежащего филиалу АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское Бокситовое Рудоуправление (КБРУ), произошел 30 ноября 2023 года, но руководство сообщило о произошедшем в трудовую инспекцию только 4 декабря, хотя должно было сделать это в течение суток. Лисаковский городской суд назначил АО штраф более 350 тыс. тенге.

Иллюстративное фото instagram.com/kbru_aok

Согласно тексту постановления суда, размещенного в Судебном кабинете, работник Б. вышел из автокрана для регистрации электронного пропуска на территории карьера, подскользнулся, упал и сломал шейку бедра.

Представитель КБРУ Тарская В. заявила в суде, что пострадавший работник не уведомил руководство о полученной травме, поэтому о несчастном случае предприятие узнало только 3 декабря, который был нерабочим днем. Сообщение о факте несчастного случая направили в инспекцию труда на следующий рабочий день - 4 декабря. Тарская отметила в суде, что работнику был возмещен ущерб.

С ней не согласился государственный инспектор труда Д. Касымов. В ходе специально проведенного расследования несчастного случая инспекция выяснила, что пострадавший сразу по телефону сообщил о произошедшем своему руководителю В. Кириенко. При этом работнику Б. была на месте оказана первая мединская помощь, после чего на машине КБРУ пострадавшего, так как он не мог передвигаться самостоятельно, доставили в городскую больницу. Сопровождали и встречали его на месте работники КБРУ.

В ходе суда адвокат пострадавшего и инспектор рассказывали, что руководитель Кириенко во время разговора с Б. просил его не сообщать в больнице, что травма произошла на рабочем месте, и назвать это бытовой травмой. За это обещал проставлять пострадавшему все смены. Работник Б. согласился, но 2 декабря его супруга сообщила о производственной травме в "Аманат". А когда партийцы 3 декабря позвонили пострадавшему, он подтвердил это. И только после этого КБРУ направило уведомление о несчастном случае на производстве в инспекцию труда.

Специальное расследование установило степень вины работодателя - 100%, работника - 0%.

- К обстоятельствам, смягчающим ответственность, суд относит совершение административного правонарушения впервые, незамедлительное оказание помощи пострадавшему, принятие мер к возмещению морального вреда, - говорится в постановлении от 30 января. - Суд полагает возможным наложить на КБРУ по ч. 1 ст. 96 КоАП административное взыскание в виде административного штрафа в размере 140 месячных расчетных показателей, на основании ч. 2 ст. 829-11 КоАП, сократить размер наложенного на КБРУ административного штрафа на 30%.

Окончательный размер штрафа для КБРУ составил 361 816 тенге.