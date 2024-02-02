Женщина распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем 17 января, после чего уснула и не забрала своего ребенка, 2019 года рождения, из мини-центра. Дело рассматривал суд района Беимбета Майлина.

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- К. привлечена к административной ответственности за невыполнение надлежащим образом родительских обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним (ст. 127 ч.1 КоАП), - сообщает пресс-служба областного суда. - Сама К. злоупотребляет алкогольными напитками и на нее неоднократно поступали жалобы со стороны администрации школы.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 29 536 тенге. Кроме того, ей также запретили употреблять алкогольные напитки и обязали являться в отдел полиции для профилактических бесед в течение шести месяцев.