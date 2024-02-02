Российский менеджер футбольного клуба 2Drots Дмитрий Кузнецов, оскорблявший казахстанского арбитра, оказался бывшим исполняющим обязанности тренера павлодарского «Иртыша», передает корреспондент агентства КазТАГ.

Кадр из видео

Видео с оскорблениями представителей российского футбольного тренерского штаба в адрес судей Казахстана начало распространятся в интернете 1 февраля. Финальный матч Media Football League между казахстанским SD Family и российским 2Drots прошел 31 января на "Тобыл Арене" в Костанае.

На кадрах Кузнецов говорит одному из арбитров «чукча еб*ная», а другой представитель его клуба поддакивает ему, предлагая судье «гордиться своей нацией». В описании к ролику отмечают, что речь идет о разжигании межэтнической розни со стороны российского тренерского штаба.

Как выяснил КазТАГ, согласно биографии Кузнецова, он работал ассистентом тренера в казахстанском клубе в 2018-2019 годы, в том числе, в 2018 году некоторое время был исполняющим обязанности тренера «Иртыша».

Отметим, что в период его пребывания в казахстанском клубе «Иртыш» в чемпионате Казахстана потерпел одно из двух самых крупных поражений в своей истории, проиграв со счетом 1:6 столичной «Астане».

Причем, если в 2017 году «Иртыш» занял в чемпионате Казахстана 4 место, то с приходом Кузнецова в 2018-2019 годы провалился в нижнюю половину турнирной таблицы, заняв 10 и 8 места соответственно.