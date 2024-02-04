Дисклеймер: я верю и знаю, что в Казахстане могут создавать качественное и хорошее кино. Я не испытываю ненависти к авторам и не хочу топить их творчество. Мое мнение - только мое.

Комедия - это сложный жанр, и не только потому, что чувство юмора у всех разное, а потому, что смех бывает разный. После просмотра фильма «Ұялам, но үй алам» у меня был истерический смех, перешедший в слезы. Поверить в то, что в Казахстане так могут паразитировать на теме бытового насилия и абьюза, тяжело и неприятно.

Обложка фильма. Кота в нем нет, а саспенс заключается не в разоблачении аферы, а в потере мужа. Обман!

«Ұялам, но үй алам» - комедия режиссера Абдусаида Тулегенова и сценариста Акболата Утебая, сыгравшего центральную роль. Оба автора работали ранее над комедиями, и темы в их предыдущих фильмах не сильно отличаются друг от друга. Везде встречается вопрос принадлежности женщины к мужчине и рассматривается тема, какой должна быть идеальная женщина. Хотя женщина, как, впрочем, и мужчина, никому ничего не должна. В новом фильме авторы продолжили рассуждения о ролях женщин и мужчин в семье, приплетая такие темы, как бытовое насилие, обман социальных медиа и жажда славы.

По сюжету фильма молодая многодетная пара Айжан и Сырым, услышав в пьяном разговоре об афере с льготной жилищной программой, решают фиктивно расторгнуть брак, чтобы героиня смогла встать в очередь на жилье, как мать-одиночка. Все было бы хорошо, но комиссия, соседи, друзья и родственники не дают покоя неудачливым аферистам и постоянно подталкивают к большей лжи. Звучит достаточно интересно и злободневно, учитывая то, с какими сложностями сталкиваются люди, претендующие на помощь со стороны государства. Бесконечные очереди и скорость, с которой завершаются льготные программы, подталкивают к мысли об обреченности. Но обман рождает обман, поэтому на самом деле герои стыдятся не столько того, что они обманывают государство, а того, что подумают об их разводе окружающие. Ведь статус хорошей жены и правильного мужа намного важнее, чем тот факт, что в Казахстане покупка собственного жилья - это великая мечта. И, конечно же, очереди не продвигаются годами не потому, что кто-то пилит деньги, а потому что всякие аферисты обманывают государство и народ.

Игра слов в названии (каламбур за счет слова «мне стыдно» - ұялам и фразы «получу дом» - үй алам) и синопсис привлекают внимание, но снова обманывают зрителя. Начиная с кошки на афише, которую в кадре не покажут, и заканчивая драматической коллизией, которая строится не на том, что пара, проходя испытание, меняется в лучшую сторону и вместо дома приобретает гармонию, а на том, что глупая женщина не слушает мудрого мужчину и упускает шанс честно выиграть дом.

По сюжету у пары четверо детей. Но на протяжении шести дней трое из них исчезают из кадра и даже нет намека на их присутствие. И тут обман!

За красивой обложкой скрывается мизогинная идея: женщины во всем виноваты, они обманывают и принимают неправильные решения, только муж может «научить» жену уму, может стать опорой и защитой. Женское счастье, исходя из фильма, заключается именно в том, чтобы слушать мужа и быть слабой. В начале демонстрируются кадры с сильными женщинами разных возрастов в разных ситуациях. В конце же авторы добавляют, что женское счастье - не в том, чтобы быть сильной, а в том, чтобы рядом был тот, кто позаботится, и в тех же кадрах из пролога фильма появляются поддерживающие, помогающие, сильные и добрые мужчины. Очень похоже на то, как заканчиваются сказки о принцессах, которых спасают принцы. Что происходит с парами после свадьбы и как может перейти сила и опора во властность и тиранию - об этом история умалчивает. Зачем портить сказку, ее нужно продолжать навязывать. Патриархат во всей своей красе.

Пьяные клиенты подсказали аферу, но не уточнили про бесконечную очередь. Все обманывают…

У главных героев есть четкое разделение функций: муж в критических ситуациях хочет остановиться – он честный человек, а жена бросать аферу не собирается – ее не смущает возможный позор. Айжан - очень важный персонаж, переживающий трансформацию, когда в определенный момент чуть не теряет мужа - опору и суть своего счастья. Она мечтает о собственной квартире и пилит супруга, обвиняя в том, что он не ищет нормальную работу и не может взять ипотеку, в то время, как все вокруг уже купили квартиры. Персонаж Сырыма предстает голосом разума во всей истории: он стыдит жену, просит не богохульствовать, указывает на страдания дочери из-за того, что ей говорят о разводе родителей в школе, но при этом активно сам никаких решений не принимает. Его позиция - выжидательная, потому что других путей нет: либо дать событиям идти своим чередом и оставаться жертвой обстоятельств, либо один раз ударить непокорную и зажить спокойно. Сырым выбирает первый путь, он же хороший, и каким-то неведомым образом остается хорошим при пристыженной жене.

Ну а женщина спокойно врет о том, что муж избивает ее, и даже соглашается на сбор средств для жертвы домашнего насилия. Именно то с какой легкостью авторы обращаются с этой темой, придавая ей комичный флер, больше всего и возмущает. В стране, где не могут принять закон о бытовом насилии, где жертвы постоянно подвергаются опасности быть обвиненными, а насильники и абьюзеры в большинстве своем избегают справедливого наказания, такой фильм расценивается, как плевок в лицо. Тут вспоминается и первая сцена из «КокоДжанбо», и последний нашумевший как-бы-хоррор «Дәстүр». Почему-то все хотят высказаться по теме, но никто не делает это хорошо. Наблюдается плачевная тенденция.

Айжан начинает врать в суде об избиениях, а судья говорит, что сам бы ее ударил своим молотком. Видимо, чувствует обман

О том, что авторы фильма сами не понимают, что они творят, говорит сцена, где мужчины сидят в кафе и, с одной стороны, абсолютно честно отрицают саму возможность рукоприкладства. Нет, настоящие мужчины не бьют жен, это «ұят». Однако тут же осуждают и смеются над своим другом, который не может управлять своей супругой и запретить ей что-то делать. Комичные ситуации сторонятся на абсурде, что жена может принимать самостоятельные решения без приказа от супруга.

Жены в фильме - или правильные подчиняющиеся мужьям домохозяйки, или глупые вздорные блогерши, или одинокие бизнес-леди. Первые советуют героине простить мужа и не разводиться, потому что может он просто один раз ошибся, зачем сразу рубить с плеча. Вторые выступают за справедливость и считают, что никакое насилие терпеть нельзя.

Подруга-блогерка всегда поможет, особенно когда ей нужен контент. Обман и манипуляции

А тут внимание! Персонаж подруги-блогерши, которая показана, как взбалмошная, глупая, себялюбивая и алчная женщина, по задумке авторов проговаривает следующие идеи: молчать о домашнем насилии нельзя, нужно помогать людям в нужде, женщина - не приложение к мужу, а самостоятельная личность и не должна тянуть на себе все сама. Получается, что, прикрываясь благими целями, блогерка ищет себе выгоду, а когда тайна раскрывается, всеми силами старается отмахнуться от плохой истории. «Я такая же жертва, как и вы», - говорит она в прямом эфире. Кажется где-то мы это слышали? Неоднократно блогеры рекламировали сомнительные финансовые пирамиды и потом жаловались, что их тоже обманывали. Авторы решили, что именно такой персонаж должен говорить за жертв насилия. Очень интересная позиция, правда, есть в ней какой-то сомнительный подтекст.

В итоге комедия «Ұялам, но үй алам» топит все положительные тенденции современного общества, продвигая идею о глупости женщин, которым нельзя давать свободу и право голоса; подвергая критике благотворительные кампании, которым без разницы, кому помогать, лишь бы были хайп и просмотры в социсетях; переключая внимание с реальных причин проблем на фиктивные, когда вдова, которая ждет своей очереди на квартиру годами, набрасывается на Айжан с обвинениями типа «из-за таких, как ты».

Есть ли в фильме что-то хорошее? Можно было бы тут сказать о технике съемки, о живом языке и хороших актерах, но я не хочу. Из-за того, что фильм для меня воплощает алчное мизогинное общество, в котором невозможно доказать, что белое и это белое, потому что все намеренно держат глаза закрытыми.

Фото - кадры из фильма