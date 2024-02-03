В семи районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-542 (работы на ВЛ)
5 и 6 февраля 10:00 до 18:00
- магазин «Продукты» по ул. Сералина 28.
Частный сектор:
- ул. Джангильдина 1-34,
- пр. Садовая 19,21, 26/2-26/38, 28/1-28/31,
- ул. Сералина 26-32,
- ул. Комарова 51-57,
- ул. Сералина 29-73,
- ул. Хакимжановой 112/1, 112/2, 118а, 118б, 32, 30б, 30в, 30г, 34, 31/1-31/13.
ТП- 141 (работы на ВЛ)
5 и 6 февраля 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а,
- изолятор по ул. Джангильдина 9.
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой 118.
Частный сектор:
- пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16,
- ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1,
- ул. Джангильдина 17-72,
- ул. Панфилова 1-22,
- ул. Летунова 113-125,
- ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1
ТП - Школа (работы на ПС)
5 февраля 10:00 до 18:00
- Школа № 25,
- ИП Молдыбаев,
- ИП Самониен,
- ИП Гусейнов,
- ИП Абдрахманов,
- ИП Безвесельный,
- ИП Мухамедова,
- ИП Искендирова,
- ТО «Опти-Сорт».
Частный сектор:
- Узкоколейная 12,16,16/5,14/1,14/2
РП-10 (промзона) (работы на ПС)
5 и 6 февраля 10:00 до 18:00
- ТОО «Агромельпром»,
- ТОО «Стройстиль»,
- база «ДWТ»,
- ИП Казиева,
- колония поселения «УК – 40»,
- ТОО «Агропромтрейд»,
- ИП Стецюк,
- ТОО «LKW – trans»,
- ИП Садиков,
- ИП Тарасиков,
- ИП Шабалов,
- КХ Волков.
ТП - 565 (работы на ПС)
6 февраля 10:00 до 17:00
- ТД «Азия»,
- парикмахерская «Арден»,
- стоматология «Дентал»,
- аптека «Цветная».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 17,19,21,
- ул. Строительная 16,
- ул. Чернышевского 68.
ТП - 452 (работы на ПС)
7 февраля 10:00 до 20:00
- Народный банк по пр. Тауельсиздик 146,
- магазины «Запчасти»,
- «№28»,
- «Автостекло»,
- «Продукты».
Спальный сектор:
- ул. Бородина 111,
- пр. Тауельсиздик 168,170.
Светофор:
- ул. Урицкого – пр. Тауельсиздик
ТП - 270 (работы на ПС)
8 февраля 10:00 до 18:00
- Индустриально-педагогический колледж,
- ТЦ «ВООS»,
- салон красоты «Максимум».
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