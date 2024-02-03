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В семи районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе

3 февраля 2024, 14:29 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в семи районах областного центра.

 Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-542 (работы на ВЛ)

5 и 6 февраля 10:00 до 18:00

  • магазин «Продукты» по ул. Сералина 28.

Частный сектор:

  • ул. Джангильдина 1-34, 
  • пр. Садовая 19,21, 26/2-26/38, 28/1-28/31, 
  • ул. Сералина 26-32, 
  • ул. Комарова 51-57, 
  • ул. Сералина 29-73, 
  • ул. Хакимжановой 112/1, 112/2, 118а, 118б, 32, 30б, 30в, 30г, 34, 31/1-31/13.

ТП- 141 (работы на ВЛ)

5 и 6 февраля 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды, 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а, 
  • изолятор по ул. Джангильдина 9.

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой 118.

Частный сектор:

  • пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16, 
  • ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1, 
  • ул. Джангильдина 17-72, 
  • ул. Панфилова 1-22, 
  • ул. Летунова 113-125, 
  • ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1

ТП - Школа (работы на ПС)

5 февраля 10:00 до 18:00

  • Школа № 25, 
  • ИП Молдыбаев, 
  • ИП Самониен,
  • ИП Гусейнов, 
  • ИП Абдрахманов, 
  • ИП Безвесельный, 
  • ИП Мухамедова, 
  • ИП Искендирова, 
  • ТО «Опти-Сорт».

Частный сектор:

  • Узкоколейная 12,16,16/5,14/1,14/2

 РП-10 (промзона) (работы на ПС)

5 и 6 февраля 10:00 до 18:00

  • ТОО «Агромельпром»,
  • ТОО «Стройстиль», 
  • база «ДWТ»,
  • ИП Казиева, 
  • колония поселения «УК – 40», 
  • ТОО «Агропромтрейд», 
  • ИП Стецюк, 
  • ТОО «LKW – trans», 
  • ИП Садиков, 
  • ИП Тарасиков, 
  • ИП Шабалов, 
  • КХ Волков.

ТП - 565 (работы на ПС)

6 февраля 10:00 до 17:00

  • ТД «Азия», 
  • парикмахерская «Арден», 
  • стоматология «Дентал», 
  • аптека «Цветная».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 17,19,21,
  • ул. Строительная 16, 
  • ул. Чернышевского 68.

ТП - 452 (работы на ПС)

7 февраля 10:00 до 20:00

  • Народный банк по пр. Тауельсиздик 146, 
  • магазины «Запчасти», 
  • «№28», 
  • «Автостекло», 
  • «Продукты».

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 111, 
  • пр. Тауельсиздик 168,170.

Светофор:

  • ул. Урицкого – пр. Тауельсиздик

ТП - 270 (работы на ПС)

8 февраля 10:00 до 18:00

  • Индустриально-педагогический колледж, 
  • ТЦ «ВООS», 
  • салон красоты «Максимум».