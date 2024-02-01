Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись президенту
Сенат 1 февраля одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках, сообщает Zakon.kz.
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Законопроект предусматривает наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.
"В учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов", – подчеркнул сенатор Алтынбек Нухулы.
Ограничение будет действовать только во время уроков.
Также законом предусмотрены следующие нововведения:
- зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады;
- принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера;
- изменения вносятся в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования;
- вводятся нормы по урегулированию института наставничества.
"Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане РК на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон устанавливает требования, права и обязанности наставников", - сказано в заключении Сената Парламента.
Также закон устанавливает законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов в школах замками безопасности. Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования.
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