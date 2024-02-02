Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как выявили лишних очередников при цифровизации постановки в очередь на получение социального жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время форума Digital Almaty 2024 Мусин рассказал о достижениях страны в сфере цифровизации государственного управления. По его словам, если раньше для постановки в очередь на получение социального жилья нужно было собирать много документов и обращаться в акиматы, то сейчас проводится автоматический скрининг населения и выявляют семьи, которые реально нуждаются в жилье, и их ставят в очередь автоматически.

"До того как запустили систему, в очереди на социальное жилье стояло более одного миллиона человек. Когда мы провели через свои big data, выяснилось, что 400 тысяч человек не должны находиться в очереди. Выявили другие 300 тысяч, которые не заявлялись, но, по нашей информации, точно нуждаются в постановке в очередь на социальное жилье", - рассказал Багдат Мусин.