Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, скульптуру Назарбаева установили в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".

Фото ©️ Tengrinews.kz

Над скульптурой первого президента была размещена надпись на казахском языке латинскими буквами:

"Моя мечта - чтобы Казахстан был "Мәңгілік Ел" ("Вечной страной"). Время пройдет, люди пройдут. Но независимость останется. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев".





Фото ©️ Tengrinews.kz

Как сообщили сотрудники музея, скульптуру убрали несколько дней назад.

Памятник Н. Назарбаеву раньше стоял на этом постаменте /Фото ©️ Tengrinews.kz

Тем временем надпись закрыта LED-экраном. За ним видно, что буквы были стерты.





Фото ©️ Tengrinews.kz

Как сообщили в музее, памятник убрали, потому что изменилась концепция атриума (пространства. - Прим.), где он ранее стоял.

"Согласно мировой музейной практике каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экспозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию атриума, основная задача которого - обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой. В атриуме берут свое начало экскурсии, здесь же дают ознакомительную информацию о Национальном музее, его фондовых коллекциях и экспозиционных залах", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В музее подчеркнули, что атриум важен с точки зрения сценографии дальнейшей экспозиции музея, которая подчинена логике историко-хронологической периодизации и тематико-экспозиционного содержания залов.

"Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея", - добавили в Нацмузее.



