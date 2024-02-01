Что планируют разместить в двухэтажном здании площадью 1133 кв.м, рассказал аким города Амирхан АСАНОВ. Сегодня, 1 февраля, в Аркалыке с рабочей поездкой находится аким области.

Здание кинотеатра постройки 1975 года принадлежало частнику.

- Мы в декабре прошлого года выкупили, перевели в коммунальную собственность, - пояснил аким Аркалыка, - на первом этаже, на месте кинозала, площадь позволяет разместить спортзал для игровых видов — волейбола, баскетбола. На втором этаже — тренажеры, фитнес, настольный теннис расположить. Есть возможность оборудовать раздевалки, душевые.

На разработку ПСД с получением заключения экспертизы выделено из бюджета 7 млн тенге. Конкурс, по информации акимата, будет объявлен «в ближайшее время».

Реконструкции в городе подвергнется и здание сельхозуправления. Его планируют переделать под нужды учебного заведения. По словам акима города, оба здания предварительно прошли техническое обследование и имеют заключения, что их можно реконструировать.

Фото Олега ПАКА