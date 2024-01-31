Цитата принадлежит акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ. А в работе совещания, которое прошло сегодня, 31 января, участвовал также заместитель главы МСХ Азат СУЛТАНОВ. Чиновники и предприниматели обсудили проблемы в господдержке отрасли.

Стартовая позиция - объемы денежных вливаний в АПК из казны растут, но отдачи нет.

Перед проведением коллегии сотрудники облсельхозуправления сделали анализ показателей за последние 10 лет. Сумма субсидий, говорилось в докладе руководителя управления Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА, выросла с 16 млрд тенге в 2014 году до 45 млрд тенге к 2023 году. Но не достигнут заметный рост производства ни в растениеводстве, ни в животноводстве.

Пшеница как была, так и осталась монокультурой, она по-прежнему занимает 80% посевных площадей. Урожайность ее больше всего зависит от погодно-климатических условий, существенного влияния технологий, применения удобрений не прослеживается. Наоборот - два этапа агрохимобследований, проведенных в 9 районах области с разрывом примерно в 5 лет, показали снижение плодородия почв на полях 186 хозяйств в 7 районах на площади 431,3 га.

Под постоянные разговоры о развитии животноводства в области снизилось производство кормовых культур, уменьшились площади многолетних трав, которые заготавливают как грубые корма. Только 30% землепользователей занимаются животноводством, остальные - нередко имея в структуре пастбища, игнорируют обязанность рационально их использовать, либо держат несколько десятков коров для галочки.

- Весь народ посадили на импорт, потому что своей продукции нет, - отреагировал на доклад аким области. - Куда дальше падать?

Конечно, предприниматели оппонировали. Говорили, например, что субсидии - это, как правило, отложенная денежная поддержка. Сейчас аграриям области не выплачено 16 млрд тенге финансовой помощи за прошлый год, а из-за корявого перехода с системы «Колдау» на «Госагро» примерно на 8 млрд заявок на субсидирование зависли с 2022 года в состоянии даже нерассмотренных. А люди ведь потратились. Так что если упрекать в плохой работе с землей, то надо все-таки вовремя обеспечивать возможность приобретать минеральные удобрения.

Вице-министр критику воспринял спокойно. Ответил, что сейчас МСХ отрабатывает схему направления финансов (субсидированной части в цене) напрямую производителям удобрений, чтобы аграрии платили только оставшуюся часть. Да еще в связи со сложной ситуацией прошлого года им дадут рассрочку.

Но в целом и он, и особенно аким области подчеркнули, что сам подход к субсидированию изменится.

- Когда мы просим денег - 420 млрд тенге в этом году по республике - на поддержку сельского хозяйства, нас спрашивают об эффективности использования средств, - сказал Султанов.

- Субсидии должны быть стимулирующими. За хорошую работу. Они для тех, кто дает результат, - добавил аким области. - А у нас на них претендуют буквально все. Если ты слабый, ничего не можешь - не занимай землю.