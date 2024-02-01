В Казахстане планируют ввести пожизненный срок за убийство детей и такое же наказание за их изнасилование. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Разработчики законопроекта, ужесточающего наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей, предложили исключить альтернативное наказание за педофилию в Казахстане, оставив только пожизненный срок.

"Я считаю, что они (педофилы - прим.) заслуживают самого сурового наказания. Мы предлагаем: по педофилам - пожизненное наказание, по убийцам малолетних детей - то же самое. Не 20 лет тюрьмы, а пожизненное наказание. Потому что такие факты в последнее время, мы видим, имеют место. Поэтому и те, и другие категории должны полностью быть ограничены", - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

Пожизненное заключение, по его словам, исключит химическую кастрацию для педофилов, так как в ней больше не будет необходимости: преступника изолируют от общества на всю жизнь. Физической кастрации для них также не будет. Такую норму предлагали, но ее не поддержали в правительстве.

"Физической кастрации нет. Сейчас по закону предусмотрена химическая кастрация, но, когда мы сейчас людей будем изолировать на всю жизнь, это в определенной степени решает вопрос и кастрации. Потому что теперь человек, совершивший правонарушение, на всю жизнь будет изолирован и от общества. Здесь причинно-следственная связь вполне очевидна", - добавил депутат.

Кроме этого, законопроект по правам женщин и детей усиливает ответственность за бытовое насилие, за тяжкий и легкий вред здоровью, буллинг и травлю. За последние будет введена административная ответственность. За побои предусмотрят до двух лет лишения либо ограничения свободы.

Cегодня депутаты Мажилиса приняли указанный документ в работу.

Документ содержит следующие основные нормы: