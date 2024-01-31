Международная организация по исследованию уровня коррупции Transperency International опубликовала доклад, в котором подвела итоги индекса восприятия коррупции в мире в 2023 году. Первые строчки достались Дании, Финляндии и Новой Зеландии. А Казахстан, хоть и улучшил результат 2022 года (101-е место), но расположился лишь на 93-м месте среди 180 стран. Эту строчку с нами разделили Индия, Лесото и Мальдивы.

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По данным Transperency International, Казахстан набрал 39 баллов - на 3 балла больше, чем годом ранее. Однако об успехах страны в международной организации высказываются крайне осторожно.

- Казахстан демонстрирует определенные успехи в борьбе с коррупцией, в том числе путем проведения правовых реформ и возвращения похищенных активов, - указывают в докладе региональные советники по Европе и Центральной Азии Transparency International Алтынай МЫРЗАБЕКОВА и Лидия ПРОКИЧ. - Однако эти усилия сводятся на нет в условиях авторитарного режима наряду с недостаточной прозрачностью и независимостью судебной системы. Все это, вместе с непрекращающимся давлением со стороны влиятельных политических элит, создает благоприятную почву для процветания коррупции. Чтобы двигаться вперед, Казахстану необходимы антикоррупционные инициативы, которые были бы всеохватными, прозрачными и свободными от политического вмешательства, а также более широкие демократические реформы.

График transparency.org

Исследователи обращают внимание, что в Восточной Европе и Центральной Азии "сложилась тревожная ситуация". Связано это с тем, что в регионе отсутствует верховенство права, растут авторитаризм и системная коррупция.

- На фоне повсеместного нарушения демократических принципов и ослабления систем правосудия коррупция выходит из-под контроля, - говорится в исследовании, - поскольку такие институты, как полиция, прокуратура и суды, часто не в состоянии проводить расследования и привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет властью. В регионе, где война и инфляция усугубляют бедность, крайне важно, чтобы лидеры действовали ради общего блага. Вместе с тем можно привести бесчисленное множество примеров того, как государственные чиновники систематически оказывают влияние на политику и институты, чтобы усиливать свою власть и присваивать государственные средства. Там, где лидерам необходимо укреплять верховенство закона, поддерживать права и продвигать демократию, многие систематически нарушают эти принципы.