Если вы интересуетесь готовкой, то наверняка и вам соцсети то и дело подкидывают тематические рецепты. Стоило мне запросить совета по поводу гречаников (котлет из крупы и фарша), как на меня обрушилась лавина рецептов в стиле ПП, то есть правильного питания. В том числе в видеоверсиях. А это суперагитация, уж так красиво все заснято. Я повелась на маффины из овсянки.

Такие маффины лучше есть с пылу с жару, свеженькими

Сначала купилась на простоту, потом - на красоту. А когда повар разломил готовое изделие и показал структуру и фактуру его, уже точно решила, что попробую. Сразу себя поправлю - речь не об овсянке все-таки, а об овсяных хлопьях «Геркулес».

Делала поначалу все точно так, как показывал автор ролика. Нарубила на мелкие кубики половину большого яблока. К нему добавила немного светлого изюма. Дальше требовалось положить нарезанные финики, чтобы, как я понимаю, сахар не класть вообще. Но я финики не люблю. Зато имею засахаренную мелкую клубнику. Положила ее. Думаю, что вяленая вишня или клюква были бы еще уместнее.

Перемешала фруктовую составляющую. Потом, как показано на видео, насыпала к ней сухие хлопья, разбила в ту же посудину два яйца, влила ряженку. Просто у меня из кисломолочки была именно она, а по рецепту требовался йогурт. Перемешала. Опять же, по рецепту требовалось добавить ванилина, у меня его не было, и я высыпала в массу пакетик (10 г) ванильного сахара. Оставила все на 15 минут, чтобы хлопья набухли.

Однако по истечении этого времени у меня в массе все-таки оставалась жидкость. Наверно, можно было ждать еще, но мне надоело. И я сыпанула вдогонку столовую ложку манной крупы. И половину чайной ложки разрыхлителя все-таки добавила. Манка массу быстро связала. Я распределила ее по формочкам. Пекла, как написано, минут 20 при 180 градусах.

Получаются на удивление симпатичного цвета. Несмотря на то, что жиров нет вообще, корочка золотистая и хрустит. Поднимаются мало. И я понимаю - чему там подниматься, если основа лишь набухшие хлопья. Думаю, если к хлопьям добавлять муку, будет и подъем. Внутри маффины пружинистые, мягкие за счет яблок, но не разваливаются.

Про главное - вкус очень приятный. Но мое мнение, что есть их лучше свежайшими, теплыми. Когда полежат, хлопья внутри становятся… ну как остывшая овсянка, корочка хрустеть перестает. Так что пеките на компанию.

Ингредиенты

1/2 большого яблока, 1 ст. л. (с горкой) изюма, столько же вишни или нарезаннных фиников, 2 яйца, на палец неполный стакан овсяных хлопьев, 2 яйца, 120-150 г несладкого йогурта или ряженки, опционально 1 ст. л. манки и 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ