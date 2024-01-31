Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается, передает Informburo.kz.

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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году, сообщил глава Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Ербол Тлешов.

По его словам, сейчас ведётся работа по совершенствованию алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике. Исследованиями занимаются учёные-лингвисты Института языкознания имени Байтурсынова и Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" имени Шаяхметова. Специалисты изучили реформы английского, немецкого, французкого, турецкого, азербайджанского, узбекского, каракалпакского языков, проработали расхождения во мнениях относительно маркировки букв "и", "й", "ы", "і".

"Учёные орфографической рабочей группы при комиссии по реализации государственной языковой политики, института языкознания и центра "Тіл-Қазына" провели апробацию по проекту алфавита, основанного на латинской графике. Апробация проводилась с 15 по 24 мая 2023 года в высших учебных заведениях и центрах обучения языкам в городах Астана, Алматы и Жамбылской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской областях, также 20 октября 2023 года в городе Астане", – сообщил Ербол Тлешов в ответе на запрос.

При этом в комитете не могут назвать конкретные сроки утверждения нового алфавита.

"Это очень длительный и сложный процесс в развитии любого языка, требующий глубоких научных и практических исследований широкого круга учёных-лингвистов. Языковая реформа позволит расширить пространство функционирования казахского языка, сформировать норму упрощённого написания, а также унифицировать термины на основе единых правил правописания в соответствии с закономерностями казахской письменности, антропонимов и заимствованных слов", – сказал председатель комитета.

По его словам, переход на латиницу нужен для "сохранения языковой картины мира и культурной самобытности Казахстана".

"Приоритетным и ключевым фактором перевода казахского языка на латинскую графику является его лингвистическая значимость, заключающаяся в языке и письме", – отметил Тлешов.