В ходе первого учебно-тренировочного сбора, прошедшего в Турции с 9 по 25 января, «Тобол» провел первые контрольные игры, а также продолжил подписывать игроков.

«Тобол» продлил контракт с Исламом Чесноковым / Фото vk.com/fctobol

После первого же дня сборов костанайский клуб официально объявил о подписании болгарского полузащитника Радослава Цонева (29.04.1995; 175 см; 66 кг), родившегося в Благоевграде и являющимся воспитанником местного клуба «Пирин». Свой первый профессиональный контракт Цонев подписал с ФК «Левски» в апреле 2013 года. В 2016 году он перешел в итальянский «Лечче», а в 2020 году вернулся в «Левски», после чего играл за болгарские же клубы «Пирин» и «Арда» из Кырджали. В составе сборной Болгарии Цонев дебютировал 12 октября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира против Северной Ирландии.

«Тобол» также подписал новый контракт с 24-летним полузащитником национальной сборной Казахстана Исламом Чесноковым, сыгравшим за команду в 2023 году 22 игры, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

«Тобол» на сборах одержал победу над чемпионом России 1995 года «Аланией» из Владикавказа / Фото kazfootball.kz

Также клуб продлил на один год контракт с 28-летним защитником Тимуром Жакуповым, проведшим за команду 33 матча.

Будет защищать цвета костанайского клуба в предстоящем сезоне и сербский полузащитник Игор Иванович, с которым «Тобол» продлил контракт. У этого полузащитника в минувшем сезоне было немного игровой практики, но за 14 игр он успел забить три гола и сделать три голевые передачи.

А первыми соперниками «Тобола» в этом межсезонье стали российские клубы «Челябинск» и «Алания».

«Тобол» начал вторые учебно-тренировочные сборы / Фото vk.com/fctobol

Матч с выступающим в первенстве России среди команд Второй лиги «Челябинском» завершился победой соперника со счетом 2:1. Оба гола «Челябинск» забил с пенальти, а в составе «Тобола» отличился марокканский полузащитник Ахмед Эль Мессауди. В этой игре принял участие и выступавший в сезоне-2023 на правах аренды 26-летний российский защитник Альберт Габараев, трансфер которого, как сообщает kazfootball.kz, «Тобол» выкупил у московской «Родины».

А поединок с выступающей в Футбольной национальной лиге России владикавказской «Аланией» завершился победой «Тобола», в составе которого гол на 39-й минуте забил Игор Иванович.

С 30 января «Тобол» приступил к занятиям на втором учебно-тренировочном сборе. Предполагается, что на сборах команда сыграет как минимум три контрольных матча. В начале второго УТС в Анталии по медицинским показаниям не смогли принять участие защитник Тимур Жакупов и голкипер Стас Покатилов. Они присоединятся к команде по ходу сборов.