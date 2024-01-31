Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил отмечать Наурыз вместо Нового года, сделав этот праздник социально-идеологической традицией. Считаете ли вы полезной инициативу народного избранника? Да. Новый год - это расходы на подарки, фейерверки и прочие чуждые нам ценности.

Да. Наурыз - это день, когда люди очищаются от плохих намерений и обновляются.

Нет. И почему это нужно противопоставлять два любимых народом праздника?

Нет. Депутатам, похоже, совсем нечем заняться. Все остальные проблемы уже решили?

