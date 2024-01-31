В чьих домах отключат электроэнергию в первые дни февраля в Костанае
31 января 2024, 10:48 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 1 и 2 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В первые дни месяца в связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях электроэнергию отключат в трех районах областного центра.
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
1 и 2 февраля 10:00 до 18:00
- Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-60,
- ул. Строительная 41-53, 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99.
ТП- 565 (работы на ПС)
1 февраля 10:00 до 17:00
- детский сад № 4 по ул. Чернышевского 72,
- магазин «Раузет».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 19,21.
ТП- 600 (работы на ПС)
1 и 2 февраля 10:00 до 18:00
- магазин «Пятерочка»,
- «Магнит», «Табыс», парикмахерская «Мираж», «Чубчик», ТОО «Медитек», СТО «Газдеталь», автостоянка, кафе «Жибек Жол», аптека «Магнит удачи».
Спальный сектор:
- 5 мкр дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13.
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