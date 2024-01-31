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В чьих домах отключат электроэнергию в первые дни февраля в Костанае

31 января 2024, 10:48 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 1 и 2 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В первые дни месяца в связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях электроэнергию отключат в трех районах областного центра.

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

1 и 2 февраля 10:00 до 18:00

  • Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-60, 
  • ул. Строительная 41-53, 41/1-41/12, 
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99.

ТП- 565 (работы на ПС)

1 февраля 10:00 до 17:00

  • детский сад № 4 по ул. Чернышевского 72,
  • магазин «Раузет».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 19,21.

ТП- 600 (работы на ПС)

1 и 2 февраля 10:00 до 18:00

  • магазин «Пятерочка», 
  • «Магнит», «Табыс», парикмахерская «Мираж», «Чубчик», ТОО «Медитек», СТО «Газдеталь», автостоянка, кафе «Жибек Жол», аптека «Магнит удачи».

Спальный сектор:

  • 5 мкр дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13.