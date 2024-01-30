Уровень доверия к акиму Виктору ИОНЕНКО составляет 80,7%. Об этом сообщила руководитель отдела экономики акимата Рудного Зоя ЖИГУНОВА во время доклада о социально-экономическом развитии города.

- В сфере внутренней политики исполнен показатель уровня доверия к акиму, который по итогам года составил 80,7%, что выше планового значения на 5 процентных пунктов, - сказала Жигунова.

Напомним, по итогам выборов акима Рудного в ноябре 2023 года явка составила всего 37,8%. Кандидатуру Виктора Ионенко поддержали 26 260 рудничан.

Кроме того, акимат Рудного занял первое место в регионе в оценке деятельности местных исполнительных органов. Второе место - у акимата Житикаринского района.

- Оценка осуществляется на основании анализа исполнения ключеых показателей эффективности - KPI, - пояснила Жигунова. - В перечень показателей по Рудному включены 38 индикаторов. По итогам 2023 года исполнены 33 индикатора или 86,8%. По итогам рейтинга Рудный на первом месте!

Фото Георгия ГОВОРОВА