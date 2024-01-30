Апелляционные жалобы на приговоры суда первой инстанции в отношении экс-председателя коллегии по административным делам Аскара ДАРБАЕВА и предпринимателя Елжаса КАЛКАЕВА Костанайский областной суд рассмотрел сегодня, 30 января.

Согласно материалам дела, Дарбаев получил взятку за положительное решение по делу предпринимателя Михаила Корнеева. Дарбаева задержали с поличным, но вину он не признал, заявив, что 19 млн тенге брал в долг у Калкаева. В свою очередь Калкаев полностью признал вину.

Приговор по делу экс-судьи вынесли 23 ноября 2023 года. Обоих признали виновными. Дарбаеву назначили 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, Калкаеву - 1 год лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Оба осужденных подали апелляционные жалобы. Дарбаев - о том, что судебный процесс прошел с нарушениями, отметив, что его нужно полностью оправдать. Калкаев - о том, что мера наказания для него слишком строгая, поэтому нужно назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В суд апелляционной инстанции ни Дарбаева, ни Калкаева не этапировали. О том, что Дарбаев хочет присутствовать при рассмотрении дела, заявил ходатайство его адвокат.

- Так как рассмотрение апелляционной жалобы не ухудшает положение осужденного Дарбаева, дело можно рассмотреть без него, - после короткого совещания на месте сказал председатель коллегии по уголовным делам Арман ШАМШИЕВ. - В удовлетворении ходатайства отказать.

Апелляционные жалобы рассмотрели без участия Дарбаева и Калкаева.

- Происхождение денег в суде не установили, - заявил в апелляции адвокат Дарбаева. - О том, что это взятка, известно лишь со слов Калкаева, которые обвинение взяло за основу. Но Дарбаев нигде не говорит о взятке, даже в НСД. И утверждает, что брал эти деньги в долг.

- Мой муж не раз говорил, что Дудин и он - лишь посредники в передаче взятки, - сообщила жена Калкаева. - Взятка предназначалась бывшему председателю областного суда Смолину. Но Корнеев почему-то написал жалобу в Антикоррупционную службу на Дарбаева, и лишь потом добавил Смолина. Корнеев сам провоцировал на взятку, потому что был в разработке КНБ. Даже на видео он постоянно спрашивает: "Сколько, сколько?"

Адвокат и жена осужденного просили оправдать Аскара Дарбаева.

Адвокат Калкаева отметил, что его подзащитный полностью признал вину в суде и раскаялся:

- Считаю, что наказание слишком строгое. Даже государственный обвинитель просил для него полгода лишения свободы, а суд назначил в два раза больше. Прошу назначить Калкаеву наказание, не связанное с лишением свободы.

Решение по апелляционной жалобе коллегия судей вынесла в тот же день, после обеда.

- Приговор суда первой инстанции в отношении Дарбаева и Калкаева оставить без изменений, - сказал Арман Шамшиев. - Фамилии Смолина и Дудина заменить на не преданных суду лиц. Это требование закона. Они не были преданы суду, поэтому их фамилий быть не должно.

При разъяснении решения Шамшиев сообщил: по мнению коллегии судей, приговор первой инстанции квалифицировал дело правильно и назначил реальные сроки. Дарбаев был пойман на взятке с поличным, происхождение денег доказано, а приговор в отношении Калкаева соразмерен его вине.

На решение коллегии судей может быть подана жалоба в Верховный суд РК.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ