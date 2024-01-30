С 1 января 2024 года утратил силу Национальный проект поддержки бизнеса в РК. Разработана новая Комплексная программа развития бизнеса, она начнет действовать с февраля и содержит существенные отличия от предыдущей. Сегодня, 30 января, на них заострили внимание в акимате Костанайской области.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Наурзбека КОНКАБАЕВА, в рамках предыдущей программы в Костанайской области за 2023 год более 1 500 субъектов бизнеса получили разные виды государственной помощи на 15,2 млрд тенге. В числе инструментов поддержки: субсидирование и гарантирование по кредитам, грантовое финансирование новых бизнес-идей, подведение инфраструктуры к объектам. Все они в новой программе остаются, но их применение гораздо сильнее дифференцировано в зависимости от размеров бизнеса (мелкий, средний, крупный) и сферы деятельности. Основной упор, подчеркнул докладчик, делается на развитие обрабатывающей промышленности.

- Что касается размеров бизнеса, то впервые господдержку в форме субсидирования и гарантирования по кредитам смогут получить не только субъекты МСБ, но и крупные предприниматели, чего не было ранее, - сказал Конкабаев. - В связи с этим максимальная сумма субсидируемого кредита увеличена с 3 млрд до 15 млрд тенге. Однако и часть ставки вознаграждения, оплачиваемая предпринимателем, которая ранее составляла 7-8%, увеличена и будет составлять 7-10% в зависимости от суммы и срока кредита.

В программу введена и мера, которая должна стимулировать развитие среднего бизнеса: при сумме кредита больше 3 млрд тенге субъекты малого бизнеса будут обязаны через 3 года после получения поддержки перейти в категорию среднего предпринимательства. Иначе господдержка будет прекращена. Кстати, условие аннулирования господдержки вообще не раз фигурирует в условиях Комплексной программы.

Планируется поэтапное сокращение субсидирования по кредитам бизнеса, а также ужесточение условий предоставления гарантий при недостатке залога.

- С этого года при распределении бюджета на субсидирование и гарантирование будут применяться следующие пропорции, - пояснил Конкабаев, - 50% средств будут направлены на проекты в сфере обрабатывающей промышленности; 30% средств – на проекты в сфере услуг, в том числе в торговле; 20% средств – на проекты микропредпринимательства с суммой кредита до 20 млн тенге. Но предприниматели, получившие льготное финансирование, должны реализовать свой проект не более, чем за 24 месяца. При отсутствии социально-экономического эффекта (создание рабочих мест, увеличение дохода, рост суммы налогов и т. д.) мера поддержки будет аннулирована.

Слайд из презентации докладчика

Особое внимание в программе уделено развитию социального бизнеса. Что входит в понятие? Это бизнес, который дает работу социально уязвимым гражданам, оказывает услуги или производит товары, ориентированные на граждан этой категории.

Слайд из презентации докладчика

- Внесены изменения в грантовое финансирование: с текущего года в конкурсе на гранты в сумме до 5 млн. тенге смогут принять участие только социальные предприниматели, входящие в соответствующий реестр (он формируется и ведется МНЭ РК), и финалисты проекта «Одно село – один продукт», - проинформировал докладчик.

Пока в республиканский реестр от Костанайской области включены 25 субъектов бизнеса, которые могут претендовать на грантовое финансирование.

По итогам совещания акимы городов и районов получили задание - провести разъяснительную работу в предпринимательской среде по условиям новой программы.