Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопрос, в какие именно проекты вложили 173 миллиарда тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее стало известно, что на эту сумму были закуплены облигации национального холдинга "Байтерек". Национальный банк проинформировал о приобретении облигаций холдинга с доходностью 13 процентов годовых и сроком обращения 15 лет.

Куантыров напомнил, что ЕНПФ не в первый раз покупает облигации данного холдинга.

"ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны "крутиться", которые должны зарабатывать", - отметил министр.

По словам чиновника, пенсионные деньги необходимо вкладывать в надежные финансовые инструменты, коими являются облигации "Байтерека". Как рассказал Куантыров, это позволит реализовать в Казахстане инфраструктурные проекты, в частности - по закупу пассажирских и грузовых вагонов, которые очень сильно нужны.

"От 50 до 70 процентная изношенность грузовых и пассажирских вагонов. Причем, все отечественные поставщики будут поставлять, соответственно, деньги будут оставаться в экономике. В целом, эффект многослойный и большой на самом деле. Рабочие места будут создаваться", - пояснил глава министерства.