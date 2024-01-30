Матчи в Рудном между местным «Аятом» и алматинским «Кайратом» стали центральными в 19 и 20 турах регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024.

Бразильский легионер «Аята» Жеже пробивает штрафной удар по воротам «Кайрата» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Команды перед первым в чемпионате очным противостоянием находились на первых двух строчках турнирной таблицы - «Аят», набрав в 18 матчах 44 очка, располагался на первой а действующий чемпион «Кайрат» с 39 очками после 14 игр шел вторым. И в случае двух побед алматинский клуб мог стать лидером.

Многократный чемпион Казахстана, который после окончания прошлого сезона возглавил испанский специалист Марлон Веласко, хорошо начал первую встречу, обеспечив себе комфортное преимущество в три мяча. На 3-й минуте нападающий «Кайрата» и национальной сборной Казахстана, бразилец по происхождению Эдсон, входящий вместе с игроками «Аята» Азатом Валиуллиным и бразильцем Жеже в тройку лучших бомбардиров чемпионата, убежал в отрыв и переиграл вышедшего навстречу вратаря Дмитрия Бондарева - 0:1.

Через пять минут тот же Эдсон после атаки гостей по левому флангу нанес удар по воротам с острого угла из-за линии штрафной зоны, вратарь отбил мяч, но тот попал в стоящего у дальней штанги защитника Абдирасула Абдуманапулы и влетел в сетку ворот - автогол и 0:2. На 14-й минуте бразильский нападающий «Кайрата» Алиссон ударом справа с линии штрафной зоны сделал счет 0:3.

Менее чем через полминуты «Аят» провел быструю атаку, которую завершил ударом с левого края Антон Рындин, пробивший в касание мимо вратаря, и мяч от ноги пытавшегося выбить его бразильского универсала гостей Геге влетел в сетку - второй автогол в матче и 1:3. Но до конца первого тайма часто подключавшийся к атакам вратарь «Кайрата» и капитан команды Игита нанес точный дальний удар в правый верхний угол ворот, а затем отличился и бразильский нападающий алматинцев Виана, и команды ушли на перерыв при счете 1:5.

Опасный момент у ворот «Аята» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Во втором тайме перехвативший инициативу «Аят» сократил отставание благодаря голам Лукаса Розенски на 29-й минуте и своего капитана Валиуллина на 35-й минуте - 3:5. Однако через минуту Алиссон оформил дубль, а на последней минуте защитник «Кайрата» Арнольд Кнауб установил окончательный счет, зафиксировав первое в чемпионате домашнее поражение «Аята» - 3:7 (1:5, 2:2).

Вторую встречу гости так же хорошо начали, и уже на 3-й минуте после удара Геге находившийся в штрафной зоне рудничан бразильский нападающий «Кайрата» Денер подставил ногу, переведя мяч над голкипером в левый верхний угол ворот - 0:1. Через четыре минуты он же перевел в сетку ворот отбитый вратарем «Аята» мяч после дальнего удара, оформив дубль. А перед перерывом Алиссон сделал счет 0:3.

Во втором тайме «Аят» полностью перехватил инициативу и практически все 20 минут провел в атаке. Однако Игита не позволил рудничанам поразить свои ворота больше одного раза. В составе «Аята» сумел отличиться на 32-й минуте Валиуллин, на гол которого «Кайрат» ответил на 38-й минуте голом Денера, оформившего хет-трик.

Вместе с поражением и во втором матче - 1:4 (0:3, 1:1), «Аят» уступил алматинскому клубу и первую строчку в турнирной таблице.

Кроме «Кайрата», по две победы в этих турах одержали «Семей», выигравший в гостях у «Каспия» (6:1 и 8:2) и с 41 очком занимающий третье место, идущий четвертым «Атырау», переигравший на своем паркете «Рахмет» (8:1 и 5:2) и набравший 37 очков, а также занимающий пятое место «Актобе» (36 очков), выигравший дома у «Байтерека» (2:1 и 3:1). А занимающие соседние - шестую и седьмую - строчки в турнирной таблице «Жетысу» (22 очка) и «Астана» (19 очков) поделили очки в Талдыкоргане - 4:1 и 2:5.

Следующие четыре тура пройдут 2-3 и 10-11 февраля. «Аят» в них остается без игр. А выйдут на паркет рудничане лишь в матчах 25 и 26 туров 17 и 18 февраля в южной столице, где проведут ответные встречи с «Кайратом».