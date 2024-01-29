Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Фигуранты уголовного дела занимались распространением «синтетики» на территории региона.

Полицейскими установлено, что молодая супружеская пара, получив партию наркотиков весом от 300 до 500 г, дома расфасовывали их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавали закладчикам. Каждому по 30-40 таких таких пакетиков.

Полкилограмма синтетического наркотика на «черном рынке» стоит около 15 млн тенге.

- Мы изъяли более 300 г синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP, - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ.

В ДП отметили, что за 2023 год из незаконного оборота было изъято 430 кг наркотических средств, из них более 10 кг составили синтетические наркотики.

Фото пресс-службы ДП