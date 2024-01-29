Очистку улиц Рудного от снега и льда обсуждали сегодня, 29 января, на аппаратном совещании в акимате города. Руководитель отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ сообщил, что снега в январе выпало в 1,5 раза больше нормы. На уборку улиц вышли 55 единиц техники. А для борьбы с гололедом на дороги и тротуары высыпали 264 тонны пескосоляной смеси.

- Мы ставим задачу - не просто очистить улицы, а убрать колейность с проезжей части, максимально вывозить снежные валы с обочины дороги, - отметил Итемгенов. И добавил: - Уже вывезено порядка 28 000 тонн снега. Ежедневно от жителей города поступают заявки в круглосуточную службу акимата iKomek, а также через соцсети. Эти заявки оперативно передают в ТОО "Рахат".

Итемгенов признал - хоть подрядчик ежедневно работает в три смены, из-за аномальных снегопадов "очистка улиц проведена не в полном объеме".

У избранного акима Рудного Виктора ИОНЕНКО претензии были не к работе ТОО "Рахат-2012", а к жителям города. Высказывал их аким, как обычно, крайне эмоционально.

Юрий Итемгенов и Виктор Ионенко

- Очень много жалоб, что погрузочные машины, очищая дороги, заваливают подъездной путь. Честно говоря, я здесь не понимаю наших жителей, - сказал Ионенко. - Таких жильцов (которые не расчищают снег возле своих домов - "НГ") очень много. Возле своего двора не могут убрать! Возмущения идет, я не знаю... У меня в Инстаграм куча сообщений "Почему вы не чистите?". Это что такое? Что за потребительское отношение? До каких пор мы потребительски будем относиться к нашему городу? Я в воскресенье ездил в один райцентр, там возле каждого двора вычищено. Деревенские люди сами чистят. Посмотрите, что у нас! Я объезжал город и был в шоке. Автогрейдер прошел, убрал колейность, ну выйдите с лопатой и уберите в своем дворе. Много предпринимателей, которые просят землю под эксплуатацию сооружений, но единицы вывозят снег. Четырехметровые кучи лежат. Никому дела нет!

Аким добавил, что ежедневно приходит по 50-80 заявок на очистку улиц.

- Я обращаюсь ко всем жителям: так нельзя себя вести! - сказал Ионенко. - Силами одного "Рахата" все не сделать. Должна быть мера ответственности каждого!

Заместитель начальника управления полиции Рудного Виталий ЦОЙ сообщил акиму, что за три дня выписаны 19 предписаний по очистке снега, составлены 4 административных протокола за нарушение правил благоустройства (ст. 505 КоАП РК). Пока ограничились предупреждениями, но при повторном нарушении обещают штрафовать.

- Все прилегающие территории закреплены за организациями, содержание их возлагается на владельцев, - резюмировал Виктор Ионенко. - Я всегда говорил: 505-ю статью КоАП никто не отменял. Поэтому в полном объеме ее надо использовать. Если мы сегодня не хотим добровольно, значит, будем принуждать. Другого варианта нет!

Председатель Рудненского маслихата Азамат ИСКАКОВ привел в пример несколько улиц, где заметил несколько брошенных автомобилей.

- На улице Космонавтов автомобиль стоял с ноября по январь включительно, - обратился Искаков к начальнику управления полиции. - По ул. Горняков машина стоит чуть меньше месяца. Техника там не может работать. Необходимо принимать меры к водителям, которые бросают свои автомобили.

Виталий Цой ответил, что полиция готова помогать бороться с такими водителями.

- Когда вы проводите мероприятия, сообщайте заранее, мы выставим патруль и найдем хозяина, уберем машину, - ответил Цой.

Искаков также предложил наказывать владельцев брошенных автомобилей.

Фото Георгия ГОВОРОВА