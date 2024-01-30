На время весенне-полевых работ аграрии Казахстана получат дизтопливо по цене на 15 % ниже, чем на рынке, передает Orda.kz.

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов провел рабочее совещание с участием представителей Минсельхоза, региональных акиматов, компаний «КазМунайГаз» и Petrosun по вопросу обеспечения дизельным топливом производителей сельскохозяйственной продукции (СХП).

Вице-министр заявил, что министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года».

Согласно документу, производители сельскохозяйственной продукции получат 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня 2024 года. Топливо получат компании из 17 регионов страны.

В феврале будет продано 45 тыс. тонн, в марте — 90,4 тыс. тонн, в апреле — 92,8 тыс. тонн, в мае — 103,4 тыс. тонн и в июне — еще 8,6 тыс. тонн.

Сельхозпроизводители получат дизтопливо производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ из ресурсов «КазМунайГаз» и Petrosun.

«Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для производителей СХП составляет 250 тенге/литр, что ниже на 15 % от розничных цен "на пистолете" АЗС и остается неизменной после уборочных работ 2023 г. Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП», — добавили в Минэнерго.

Специальные комиссии при акиматах областей будут определять региональных операторов по поставке топлива от НПЗ до производителей СХП.