О том, что в перспективе этот рынок в областном центре будет закрыт, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ публично говорил не раз. Говорил и о том, что у города есть намерение построить на занимаемой рынком территории школу. На областном совещании 22 января прозвучали новые подробности.

Фото из архива "НГ"

- Наримановский рынок занимает 1,4 га площади, - сказал аким. - Этого достаточно, чтобы построить школу на 600 мест, без большого выкупа земли, так как там в основном территория СПК «Тобол». Есть и частники-владельцы, но их немного. Если школу увеличивать, например, до 1200 мест, то и выкупаемая территория должна увеличиться. У нас разработку ПДП на 120 га района «Наримановка» выиграла компания «Колдау», которая микрорайон Кунай проектировала. Их специалисты приедут, мы с ними будем советоваться и решать, как лучше использовать территорию рынка, можно ли расширить площади под нужды большей школы не в ущерб жителям, дорогам, коммуникациям. Будем все рассчитывать и решать окончательно, сколько будет мест.