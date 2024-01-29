В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС, эта процедура коснется сотрудников, чья зарплата составляет более 850 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Минздрав подготовил и опубликовал на портале "Открытые НПА" законопроект, в рамках которого предлагается увеличить максимальный размер дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему ОСМС.

В рамках законопроекта предлагается в пять раз увеличить максимальный доход для исчисления взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – с 10 до 50 минимальных заработных плат (МЗП).

В случае принятия законопроекта максимальное отчисление на ОСМС для работодателей вырастет до 127 500 тенге в 2024 году, а взнос для наемных работников - до 85 000 тенге. Норму предлагается ввести с 1 января 2025 года.

Некоторые эксперты считают, что такое резкое повышение может негативно сказаться на казахстанских налогоплательщиках. Однако в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) отмечают, что это предложение было разработано с учетом международного опыта и не должно сильно повлиять на благосостояние граждан. Согласно подсчетам ФСМС, повышенные ставки коснутся только некоторых казахстанцев. Дело в том, что абсолютное большинство граждан - 91 процент - не получают достаточно большие зарплаты, чтобы к ним применяли максимальные ставки. Лишь 9 процентов работников в стране в настоящее время получают более 10 МЗП, или 850 000 тенге.

В фонде считают, что данная мера позволила бы не только повысить доступность медицинской помощи, улучшить ее качество, но и сохранить принцип солидарной ответственности системы социального медицинского страхования.