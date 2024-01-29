Казахи, русские, украинцы, немцы, цыгане, поляки, азербайджанцы, белорусы, корейцы, татары... такой многонациональный состав из ребятишек собрался под одной крышей в Лисаковске Костанайской области. Там смелая супружеская пара за годы совместной жизни обзавелась 55 детьми. Это сразу пять футбольных команд в одном доме.

Корреспонденты Tengrinews.kz напросились в гости к самой многодетной семье Казахстана и узнали, как они живут и успевают справляться с готовкой, воспитанием и другими бытовыми делами.

Об этой необычной семье уже писали несколько месяцев назад. Правда, тогда у Рустама Шукурова и Муаззамы Мансуровой было 48 детей. К нашему визиту у них для нас была новость: "А нас уже 55". Но обо всем по порядку.

Многодетная семья проживает в панельном доме, заняв весь второй этаж в одном из подъездов. У квартиры отдельный просторный вход. Первое, на что мы обратили внимание, - большое количество детской обуви в коридоре. Значит, с адресом мы не ошиблись.

На входе мы встречаем двух сестер. Они только что вернулись из магазина. В руках - около 20 буханок свежеиспеченного хлеба.

"В день до 28 булок съедаем. Семья ведь большая", - объяснил нам глава семейства.

Сразу отметим, у Рустама Шукурова и Муаззамы Мансуровой действительно официально 55 детей. Трое биологических, остальных они усыновили и удочерили. На данный момент в квартире проживает 41 ребенок, остальные выросли и либо заняты получением высшего образования, либо создали собственные семьи.

Квартиры на этаже соединены в одну большую, поэтому внутри достаточно просторно и светло.

Мальчики и девочки спят в отдельных комнатах. Кровати как одноярусные, так и двухъярусные.

"В 2017 году мы решились взять детей из детского дома. У нас есть трое биологических детей - два сына и дочь. Именно из-за дочки и решились, чтоб ей не было скучно с пацанами. Думали, возьмем двух или трех девочек, в итоге супруга вышла из детского дома с семью. Первые несколько дней мы до утра не спали. Но постепенно со всем справились", - рассказывает Рустам Шукуров.

"Сначала мы взяли семь детей. Потом еще семь. Они уже начали нам говорить: у меня там друг остался и так далее. Иногда дети из детского дома о нас узнавали и сами выходили на нас. Самому маленькому ребенку, которого мы брали, было 11 месяцев. Самому возрастному - 17 лет", - рассказывают супруги.

Наибольшее количество детей, которых Рустам и Муаззама забрали в семью за раз, – 11.

"Было и такое, что мы в течение трех месяцев забрали в семью 19 детей", - добавил Рустам.

Супруги признаются, что всегда рассчитывают свои силы. Любое пополнение - это обдуманное, взвешенное решение.

"Когда детей уже было больше 30, появился закон о том, что перед усыновлением мы обязаны пройти "Школу приемных родителей". Я честно сказал им тогда, что я уже сам кого хочешь научу. Но школу эту мы прошли, потому что иначе бы мы не смогли дальше брать детей из детского дома".

"У нас есть несколько правил, которых мы придерживаемся. Во-первых, мы не смотрим в документах состояние здоровья, хотя имеем право. Во-вторых, с некоторых пор не смотрим также их биографию. Потому что там иногда такие истории, вообще кошмар. Кто-то в собачьей будке спал, у кого-то родители совершили преступление. Одного ребенка мы взяли, и оказалось, что у него инвалидность. После этого у нас пропал страх брать в семью детей с особенностями. Так у нас потом появилась девочка с ДЦП. У нее есть два здоровых братишки, но из-за того, что детей по закону нельзя разделять друг с другом, их никто не забирал. Мы всех сразу забрали", - объясняет отец детей.

"Дети-инвалиды живут в детском доме, как в клетке. Если им сложно самим ухаживать за собой, то после 18 лет их увозят в специальные учреждения для людей с инвалидностью. И там они доживают свои дни", - добавили супруги.

К слову, перед нашим приездом они подавали документы на то, чтобы принять в семью еще девять детей, восемь из которых были с особенностями. Однако супругам отказали. Для детей с особенностями это был последний шанс попасть в семью, так как некоторым из них скоро исполнится 18 лет.

"Я и супруга - оба из многодетных семей и оба в своих семьях были старшими детьми. Поэтому нам было не привыкать воспитывать и присматривать за немалым количеством детей", - говорит Рустам. "Главное - полюбить ребенка. Когда полюбишь – все, остальное не важно. Сначала идет симпатия. Потом вы привыкаете друг к другу. А потом уже любовь", - добавляет к его словам Муаззама.

"Главный вопрос, который наверняка возникает у многих: где взять деньги на то, чтобы прокормить и одеть такую большую семью?" - спрашиваем мы у родителей.

"Мы бывшие предприниматели. Для нас финансовый вопрос самый простой. До детей у нас был свой магазин, который мы продали и сейчас получаем с него, так скажем, пассивный доход. При этом можем полностью посвятить себя детям, уделять им внимание и воспитывать".

"На некоторых детей мы даже по несколько лет не оформляли пособие. Последний раз взяли семь детей и полгода не оформляли пособие по опеке. Ладно, если человек с улицы лишнего болтает насчет того, что мы детей якобы ради денег берем. Но! Бывает, специалисты из Астаны приедут и с порога - без "саламалейкум", "как дела" или "как дети поживают" – сразу спрашивают: "Сколько денег зарабатываете?" Может, где-то в США или другой стране большие пособия на детей, но у нас доход именно благодаря бизнесу, которым мы раньше занимались. На детях мы не зарабатываем, как некоторые любят болтать. Мы даже отказываемся, если нам помощь предлагают. Есть же разные программы типа "Дорога в школу" и тому подобное", - ответили супруги.

У семьи есть своя небольшая ферма, которая помогает им всегда иметь дома собственное молоко, творог, сметану, масло.

"Смотрят за фермой мои биологические дети, и им уже на помощь подключаются старшие. Но в этом году мы с фермой будем закругляться. Надоели уже эти гнилые разговоры, что мы детей специально берем, чтобы они работали на ферме. Проще купить уже всю эту молочную продукцию в магазине. Обвиняли нас даже в том, что мы чуть ли не религиозная секта. Хотя я бы тут даже сказал, что наша семья отчасти атеисты. Вера в бога есть, но не так, что мы погружены в религию", - говорит Рустам.

Иногда дети изъявляют желание увидеться с биологическими родителями.

"Если они хотят увидеться с биологическими родителями, мы не препятствуем. Главное, чтоб желание было взаимным как у ребенка, так и у родителя. Мы их отпускаем с ними погулять, чтоб они не чувствовали себя скованно дома. Но так, чтоб старшие были недалеко и приглядывали. На всякий случай. В целом пять детей, которых мы забирали из детского дома, в итоге через некоторое время вернулись к своим биологическим родителям. Хотя, конечно, жалко в такие моменты с ними расставаться", - признаются наши собеседники.

Практически все дети большой семьи учатся в одной школе. Ровесники при этом даже ходят в один класс.

"Есть класс, в котором учатся семеро наших детей. Они ходят все вместе. Три девочки в один класс ходят. Две как-то заболели, и третья одна в итоге какое-то время ходила школу. И она тогда вернулась домой в один из дней, плачет, говорит: "Мне так плохо одной ходить в школу, в классе без них", - вспоминают многодетные родители.

Обязанности по дому четко распределены. Для уборки в каждой комнате есть ответственный за определенный вид работы – у кого что лучше получается.

"Мы как-то делали так, чтоб пылесосили в комнате по очереди, но в итоге каждую неделю один-два пылесоса ломались, потому что некоторые умудрялись проводить эксперимент с засасыванием воды. Поэтому теперь за это отвечают те, кто умеет делать это лучше остальных. То же самое с мытьем полов, уборкой вещей, мытьем посуды и так далее", - рассказывают супруги.

"В вопросах воспитания у нас также выстроена четкая иерархия. Мы воспитываем старших, так как с ними сложнее всего. Далее они уже помогают нам с теми, кто младше. Если младшие с чем-то не согласны и они не могут решить это со старшими, то тут уже вмешиваемся мы, родители. Но есть категории детей, которым такие "полномочия" в виде "быть за старшего" давать нельзя, так как они могут перегибать палку. Мы это все выявляем на этапе воспитания. Мы очень аккуратно к этому подходим. Если какой-то вопрос задевает несколько детей, то мы устраиваем общий совет или воспитательную беседу за одним столом".

"Главная проблема детей из детского дома – они привыкают к тому, что им все дают. А мы их учим, что, когда ты вырастешь, никто тебе ничего давать не будет. Нужно будет зарабатывать на жизнь самостоятельно, добиваться всего самому".

"Мы стараемся направить их так, чтобы они сначала отучились в колледже или университете одной из рабочих профессий, которая их точно без хлеба не оставит. А дальше уже они могут осуществлять свои "хотелки", отучиться на психолога или журналиста. Девочкам мы даем установку, чтоб не выходили замуж и не рожали детей до окончания колледжа или университета, то есть до получения диплома", - рассказывают нам родители, объясняя особенности их воспитания.

"Одна из дочек как-то сказала мне: "Мам, если бы не вы, я бы уже в 13 лет с животом (беременной - прим.) ходила, как мои сестры", - вспоминает Муаззама.

"Мы просто втянулись. Нам понравилось делать детей счастливыми, заниматься их воспитанием, видеть, как они меняются. Они, может, и не вырастут идеальными людьми, но будут подготовлены к взрослой жизни", - уверены Рустам и Муаззама.

Готовит многодетная мама на всех сама.

"Я люблю готовить, это совсем несложно", - говорит она.

Немного цифр: в день многодетная семья выпивает до 40 литров компота. А на один казан плова может уйти до восьми килограммов риса. Если блюдо из картошки - то понадобится больше половины мешка, это около 20-25 килограммов. Крышки от посуды, в которой готовят на всю семью, выглядят как рыцарские щиты. Для ясности: та, что поменьше, от 40-литровой кастрюли.

Кухня у большой семьи должна быть соответствующих размеров. Продукты расставлены на полках, как в супермаркете, чтобы в случае необходимости можно было быстро найти все необходимое.

Перед нашим уходом на пианино для нас сыграл Юлдаш - биологический сын Рустама и Муаззамы.

Играть на пианино он научился сам. Юлдаш также занимается написанием книг. И, конечно, помогает родителям по дому.

Когда сейчас смотришь на большую семью, даже не верится, что больше 20 лет назад Рустаму и Муаззаме пришлось пройти через трудности и потерю нескольких биологических детей. "В 1997 году у нас должен был родиться первый ребенок. Во время родов в селе отключился свет, и в итоге были ошибки со стороны врачей из-за всех этих условий. Муаззаму саму кое-как спасли, а вот ребенка... увы. Нам тогда сказали, что мы не сможем больше иметь детей. И мы тогда впервые задумались об усыновлении. Второго ребенка тоже при родах не стало. Третий ребенок родился, но там тоже были ошибки врачей. Он в итоге родился ослабленным, и почти сразу малыша не стало. Но потом у нас все же родилось трое биологических детей. А дальше вы уже знаете. Так вот мы мечтали, чтоб у нас была большая семья, а в итоге получилась самая большая".

Текст подготовил: Иван Сухоруков.

Фото: Турар Казангапов.