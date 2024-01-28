В Казахстане готовятся к ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по проектам ветровых электростанций (ВЭС), на реализацию которых могут направить часть 1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, планируемых к изъятию из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент агентства КазТАГ.

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- Ратифицировать соглашение между правительством РК и правительством ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции, совершенное в Дубае 2 декабря 2023 года, - говорится в проекте закона, который намерены внести на рассмотрение мажилиса.

Целью соглашения названо осуществление сотрудничества между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и устойчивого развития на территории Казахстана.

- В частности, соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей и приоритетов, а также исполнению обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - В рамках соглашения планируется строительство проекта ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Соглашение применяется к проектам в области возобновляемых источников энергии и зеленым технологиям, и инновациям, направленным на производство и хранение электрической энергии.

По словам разработчиков, реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ, достичь принятые конкретные целевые индикаторы развития ВИЭ, которые предусматривают достижение 15% – к 2030 году, а также сокращению ежегодных выбросов углекислого газа (С02).

- Принятие Проекта не повлечет социально-экономических, правовых и иных последствий, положения проекта не повлияют на обеспечение национальной безопасности. В рамках реализации проекта будут созданы до 200 постоянных рабочих мест, до 1600 временных рабочих мест, привлечены порядка $1,5 млрд инвестиций, а также выработка дополнительных 3500 млрд кВт/ч зеленой энергии. Также, реализация проекта не предусматривает сокращения доходов или увеличение расходов государственного и местных бюджетов, - пояснили разработчики.

Напомним, 21 ноября 2023 года КазТАГ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы и осведомленный источник сообщал, что Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев хотят потратить на инфраструктурные проекты и выгодополучателями могут оказаться выведшие средства за рубеж представители Старого Казахстана. Планы прокомментировали в Международном валютном фонде, назвав их не самым наилучшим способом. В тот же день после того, как планы были обнародованы, министр энергетики Казахстана Алмасадам САТКАЛИЕВ выразил уверенность в надежности вложения Т1,5 трлн пенсионных накоплений в энергетическую отрасль и начал отрицать связь между арабскими инвесторами и представителями Старого Казахстана. Также глава минэнерго раскрыл названия арабских компаний, которых планируют привлечь для реализации указанных проектов в Казахстан.

23 ноября премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил планы вложить Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан из ЕНПФ в инфраструктуру.

Планы кабмина по повышению налогов и изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ сразу вызывали критику, так, депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что государство в случае, если решит изъять Т1,5 трлн пенсионных накоплений на инфраструктуру, должно возмещать вкладчикам и упущенную выгоду, а также освободить пенсионные вклады от налогов, раз правительство без согласия граждан латает этими средствами дыры. Депутат мажилиса Ирина Смирнова тоже раскритиковала планы правительства изъять Т1,5 трлн из ЕНПФ и повысить налоги, приведя ряд аргументов, говорящих о спорности планов казахстанского кабмина. Другой парламентарий – Олжас Куспеков, комментируя планы правительства изъять пенсионные накопления казахстанцев в размере Т1,5 трлн из ЕНПФ для инфраструктурных проектов, а также повысить налоги, напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал улучшить администрирование, а не повышать налоги. Сенатор Жанна Асанова, комментируя планы изъятия Т1,5 трлн из ЕНПФ, выразила мнение, что нужно правильно оптимизировать бюджет. Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает идею правительства пожарным решением.

12 декабря заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что сохранность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ на инфраструктурные объекты, не должна вызывать обеспокоенность. Министр национальной экономики Алибек Куантыров считает, что доходность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ, должна быть соответствующая.

15 декабря, в Казахстане запустили петицию против изъятия Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан. 24 января стало известно, что часть средств из планируемых к изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ могут получить россияне, однако в фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» отрицают подобные планы, но готовы тратить их на те же проекты.