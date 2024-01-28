Проблему подняла журналистка Евгения ЕРМАКОВА, когда аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ инспектировал очистку улиц от снега. Она рассказала главе города, что "на мигающий сигнал семафора водители вылетают по встречке".

Фото Ксении РЕБИК

- С утра, особенно в час пик, на этом участке очень опасно, - резюмировала Ермакова. - Видно, кто часто ездит, привыкли так объезжать.

- Скорее всего знают, что здесь камер нет, вот и летают, - ответил Жундубаев. - Если такая привычка сформируется, то она передастся везде. Поэтому камеры здесь надо в срочном порядке ставить. Когда "Сергек" здесь установят, он будет фиксировать.

Пока аким и журналисты ждали зеленого сигнала, по встречке действительно проехал один автомобиль. Аким тут же поручил полиции выявить нарушителя.

- Пока камер у вас тут нет, нужно на этом участке патрулирование организовать, - сказал Жундубаев.