Сколько заработали отдельные казахстанцы за сообщения о фактах коррупции? На этот вопрос нам ответили в Антикоре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта liter.kz

В ответ на официальный запрос редакции, в Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что поощрение осуществляется в случае, если предоставленная информация соответствовала действительности либо повлияла на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения.

- При этом основаниями для выплат являются вступившие в законную силу постановление о наложении административного взыскания, обвинительный приговор или утвержденное прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, - уточнили в Антикоре.

В прошлом году было поощрено 62 лица на общую сумму 19,8 миллиона тенге. Максимальная сумма вознаграждения составила 4 миллиона тенге.

Всего, по данным Агентства, за 11 месяцев 2023 года в Казахстане было осуждено 505 лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций либо приравненных к ним, а также занимавших ответственную государственную должность.

Чаще всего нечистые на руку чиновники попадались на:

получении взятки – 178 фактов;

даче взятки – 42 факта;

посредничестве во взяточничестве – 14 фактов;

хищениях – 187 фактов;

мошенничестве – 139 фактов;

присвоении и растрате вверенного имущества – 48 фактов;

злоупотреблениях должностными полномочиями – 49 фактов.

Отмечается, что почти половина изобличенных в коррупции должностных лиц были руководителями различного уровня. В 2023 году за коррупцию были осуждены 2 экс-министра, 3 бывших вице-министра, 16 акимов от сельского до областного уровней и их заместителей, 212 служащих руководящего звена.

Тем временем информацию о коррупционерах собираются сделать публичной в Казахстане. На днях в общественной палате при Мажилисе состоялось обсуждение проекта закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующих ему поправок. Документ предусматривает ряд новелл, в том числе введение уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки.