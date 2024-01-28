28 января 2024, 10:16

Репатриантов, вернувшихся в Казахстан, могут проверить на наличие "казахского генома". Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz

"В эту комиссию входят представители управления координации занятости, внутренних дел, образования, внутренней политики, КНБ, эксперты в сфере определения национальности. Комиссия будет коллегиально рассматривать заявление отдельного гражданина, к примеру, который не может подтвердить свою национальность, и коллегиально будет решаться, можно ли ему дать разрешение на получение статуса кандаса.

Также мы предусмотрели проведение геномной экспертизы. В случае, если даже на комиссии сомнения возникают, то нашими правилами предусматривается, что мы направляем человека на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности", - сообщил председатель Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев.