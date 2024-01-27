План работ Костанайской Горэлектросети с 29 января по 2 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтной линии и подстанции на следующей неделе пройдут в двух районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



ТП-98 (работы на ВЛ)

с 29 января по 2 февраля 10:00 до 18:00



Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

ул. Чернышевского 30-60,

ул. Строительная 41/1-41/12,

ул. Целинная 33-45,

ул. Рудненская 36/1-36/14,

ул. Хакимжановой 87-99.

ТП- 600 (работы на ПС)

1 и 2 февраля 10:00 до 18:00

магазин «Пятерочка»,

«Магнит»,

«Табыс»,

парикмахерская «Мираж»,

«Чубчик»,

ТОО «Медитек»,

СТО «Газдеталь»,

автостоянка,

кафе «Жибек Жол»,

аптека «Магнит удачи»,

Спальный сектор: