В двух районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
27 января 2024, 16:30 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 января по 2 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтной линии и подстанции на следующей неделе пройдут в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 29 января по 2 февраля 10:00 до 18:00
- Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-60,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99.
ТП- 600 (работы на ПС)
1 и 2 февраля 10:00 до 18:00
- магазин «Пятерочка»,
- «Магнит»,
- «Табыс»,
- парикмахерская «Мираж»,
- «Чубчик»,
- ТОО «Медитек»,
- СТО «Газдеталь»,
- автостоянка,
- кафе «Жибек Жол»,
- аптека «Магнит удачи»,
Спальный сектор:
- 5 мкр дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13.
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