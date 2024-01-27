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В двух районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

27 января 2024, 16:30 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 января по 2 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтной линии и подстанции на следующей неделе пройдут в двух районах областного центра.

 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 29 января по 2 февраля 10:00 до 18:00

  • Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-60, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99.

ТП- 600 (работы на ПС)

1 и 2 февраля 10:00 до 18:00

  • магазин «Пятерочка», 
  • «Магнит», 
  • «Табыс», 
  • парикмахерская «Мираж», 
  • «Чубчик», 
  • ТОО «Медитек», 
  • СТО «Газдеталь»,
  • автостоянка, 
  • кафе «Жибек Жол», 
  • аптека «Магнит удачи»,

Спальный сектор:

  • 5 мкр дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13.