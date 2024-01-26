Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
26 января 2024, 11:26 | Происшествия
По данным пресс-службы ведомства, произошло это из-за неожиданно вышедшего на нерегулируемый пешеходный переход человека. ДТП произошло 25 января на ул. Качарская.
- Volkswagen резко затормозил, и 36-летний полицейский за рулем служебного автотранспорта Chevrolet Cobalt, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение, - отметили в департаменте-полиции. - Оба водителя трезвые.
В результате ДТП никто не пострадал. Обе машины получили повреждения.
По данному факту возбуждено административное производство по ст. 610 КОАП РК. Процессуальное решение примет суд.
Кроме того, в ведомстве отметили, что дополнительно назначено служебное расследование.
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