По закону "О профилактике бытового насилия" полиция в Казахстане может установить особые требования к поведению правонарушителей, в том числе официально запретить им употреблять спиртные напитки. К скольким казахстанцам применили эту суровую меру в прошлом году, узнал корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе МВД, порядок установления особых требований регламентируется Кодексом об административных правонарушениях.

"Суд при рассмотрении дела об административном правонарушении по собственной инициативе либо по ходатайству органов полиции или других участников производства по делу может установить особые требования к поведению лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное рядом статей кодекса", - сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, ввести персональный "сухой закон" на срок от трех месяцев до года в Казахстане могут за такие правонарушения, как:

побои;

мелкое хулиганство;

нарушение защитного предписания;

умышленное причинение легкого вреда здоровью;

противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений;

неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего;

хулиганство, совершенное несовершеннолетним;

доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения;

вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;

распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

В прошлом году суды по ходатайству органов внутренних дел установили более 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Большая часть этих требований (свыше 12 тысяч) связана с запретом на употребление алкоголя.

"На период действия ограничений такие лица ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по месту жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением. Пресечено 6 835 нарушений установленных ограничений", - также проинформировали в МВД.