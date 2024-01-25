Смерть на пенной вечеринке: уголовное дело передали в Узункольский суд
25 января 2024, 19:33 | Происшествия
О завершении расследования по факту смерти 9-летней девочки от удара током на пенной вечеринке сообщила прокуратура Костанайской области. Напомним, несчастный случай произошел 25 августа в Узунколе во время празднования Дня молодёжи. Девочка скончалась в больнице 12 сентября.
- Действия обвиняемого лица квалифицированы по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сообщает прокуратура. - Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Последние новости
25.01.24 15:20 Шесть случаев кори выявили 24 января в Костанайской области
25.01.24 14:53 Аркадий ДЕНИСОВ: Феномен Чудновского
25.01.24 14:02 Как пригнать авто из Кореи в Казахстан: популярные варианты
25.01.24 11:29 Стендапер жестко подшутил над госслужащими в Актобе
25.01.24 09:50 Признать виновным, не лишать свободы - Такого наказания по делу о гибели жительницы с. Майское просит прокурор для прораба ТОО «АиФ»
24.01.24 15:40 Закон о запрете продажи вейпов приняли в мажилисе
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.