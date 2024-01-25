О завершении расследования по факту смерти 9-летней девочки от удара током на пенной вечеринке сообщила прокуратура Костанайской области. Напомним, несчастный случай произошел 25 августа в Узунколе во время празднования Дня молодёжи. Девочка скончалась в больнице 12 сентября.

- Действия обвиняемого лица квалифицированы по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сообщает прокуратура. - Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.