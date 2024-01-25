За 24 дня января 2024 года диагноз подтвержден у 107 человек, в том числе у шестерых - за среду. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года по 24 января 2024 года в регионе зарегистрировано 326 случаев кори.

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Основное число заболевших в Костанае - 198 случаев. Основной контингент - дети до 14 лет, в большинстве в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 35 детей, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 39 случаев (+3), среди студентов – 56 случаев.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,5% (245 (+7)).



В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек. По данным на вечер 24 января, привито 37 376 человек, что составляет 84,0% от подлежащих вакцинации. Прививку от кори за прошедшие сутки получили 1 379 человек.