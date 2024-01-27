Сейчас предприниматели, обеспечивающие учеников в областном центре горячим питанием, готовятся к конкурсным процедурам. О необходимости этого известили в 16 школах, указания давал отдел образования. Но, оказывается, ежегодно доказывать свое право работать в школах предприниматели не обязаны.

Поставщики школьного питания в Костанае должны будут пройти конкурсную процедуру / Фото из архива «НГ»

Вопрос не разрешен

Марина Лаптева считает, что в Костанае с поставщиками питания поступили недопустимо / Фото Галины КАТКОВОЙ



- В начале января к нам поступило несколько обращений из Костаная, - рассказала 23 января на заседании Совета по защите прав предпринимателей председатель ассоциации торговли и общественного питания Марина ЛАПТЕВА, - суть их в том, что у поставщиков заключены договоры на финансовый год. И в соответствии с Правилами организации питания, утвержденными приказом № 598 министра просвещения, действие такого договора заканчивается 31 декабря и пролонгируется еще дважды, если у поставщика нет нарушений. Это пункт 80 правил. Нет нарушений - есть договор. Никак иначе. Так поступили другие области, но в Костанае решили объявлять конкурсы и направили поставщикам договоры не на год, а на два месяца, поставив тем самым перед бизнесом серьезный административный барьер. В чем он заключается? Поставщик, который должен был бы работать еще два года без конкурса, теперь должен тратить свои трудовые ресурсы, время, деньги на формирование новой конкурсной документации и участие в процедуре. И нет уверенности, что он выиграет и будет работать... По данному вопросу есть позиция министерства как разработчика правил, которое согласно с тем, как ассоциация читает и понимает эти правила. Была 2 января zoom-конференция, на которой разработчик информировал регионы. Тем не менее в Костанае лишь несколько школ-заказчиков пролонгировали договоры на следующий год. Когда мы задаем вопросы директорам, где договоры на 2 месяца, почему они так сделали, может, чего-то не понимают, может, их надо проконсультировать, они отвечают: нам так сказал отдел образования. Естественно, мы связались с отделом. Нам под аудио- и видеофиксацию ответили: мы решили, что конкурсы будут. По какой причине? Сначала причина была - поставщики работают плохо. Задаем вопрос: как зафиксировано это «плохо»? Должны быть акты... У меня есть ответы департаментов внутреннего госаудита разных регионов, где указано, как должны фиксироваться нарушения, в каком случае не могут быть пролонгированы договоры - только если есть заактированные нарушения... Спрашиваем, у вас в школах есть такие акты? Нет. Почему не пролонгируете договоры? Новая версия: потому что поменялось меню. Но, согласно п. 80 указанных правил, изменения вносятся в меню по согласованию сторон путем дополнительного соглашения. Объявлять конкурсы в этом случае не нужно. Однако вопрос в Костанае до сих пор не разрешен.

Обмен комментариями

Руководитель управления Министерства просвещения РК Тимур КАСТУГАНОВ, подключившись онлайн, позицию минпроса, изложенную Лаптевой, подтвердил.

- Основная цель правил - обеспечение бесперебойного качественного питания школьников, - сказал он, - пункт 80 правил позволяет заказчику продлевать действие договора в соответствии с бюджетом, а в случае изменения, увеличения количества детей предусматривать это в рамках договорных обязательств заключением дополнительного соглашения. Если продление договора два раза уже состоялось, тогда заказчик обязан провести конкурсные процедуры.

Оказалось, однако, что действия отдела образования Костаная продиктованы только заботой о качестве питания учащихся.

Назгуль Дюсекбаева настаивает, что главное для них - качество питания учеников / Фото Галины КАТКОВОЙ

- В декабре была проверка областной СЭС совместно с прокуратурой и была обнаружена кишечная палочка, - пояснила ситуацию представитель отдела образования Назгуль ДЮСЕКБАЕВА, - так как питание предоставляется некачественно, мы решили объявить конкурсы. У нас такая позиция. И потом школьное питание является конкурентной средой. Мы за то, чтобы лоббирования не было, чтобы избежать коррупционных рисков.

- В скольких школах нашли кишечную палочку? - уточнила Лаптева, - у вас ведь объявления по 16 школам пошли. Везде такие нарушения? Акты есть?

- Сейчас сказать не могу, СЭС запросим, предоставим, - ответила руководитель отдела.

Попросили прокуратуру прокомментировать ситуацию.

- Проверка была, но завершена только 18 января и в основу претензий отдела образования ее итоги лечь не могли, поскольку мы еще не внесли акты надзора. Так что эта причина необоснованна. Проводим анализ законности, - сказал начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан ГУТОВ, - мы согласны, что надо пролонгировать договоры.

- Действия отдела образования неправомерны, прокуратура города проводит анализ, по завершении меры будут приняты, - высказался и представитель областной прокуратуры Ерлан ШАКИРОВ.

«Не барьер, барьерище»

Ситуация очень осложняется еще и тем, что с 7 января 2024 года вступили в силу обновленные правила организации питания. А конкурсы объявлены по старой версии.

- И это притом, что Министерство просвещения извещало, что на сегодняшний день объявлять конкурсы недопустимо по причине отсутствия бизнес-процесса на портале, - пояснила Лаптева, - то есть центр электронных финансов не привел портал в соответствие с новыми правилами. Отдел образования об этом знает, регионы министерство письменно информировало.

Назгуль Дюсекбаева заявила, что их об этом не извещали, письмо такого рода в отдел образования не приходило.

- Письмо в ваше управление образования было отправлено, - отреагировала Лаптева, - и Министерство просвещения сделало рассылку, где зафиксировано, кому доставлено. Смотрим и находим в перечне областей вашу... Я считаю, что стоит вопрос о внесении акта прокурорского реагирования. Я уже написала жалобу по данному поводу. Законодательство РК действует везде, кроме отдела образования вашего города. Создан не просто барьер, это барьерище, через который предприниматели сейчас перескочить не могут. Это недопустимо.

Кстати, в новом варианте правил оговорена невозможность для поставщиков питания работать в других областях, а в предыдущих такого не было. То есть наши двинуть куда-то не могут, но к нам, раз конкурсы объявлены, предприниматели из других регионов готовы войти. По словам Лаптевой, «портал пестрит вашей областью». Но если конкурсы по старым правилам пройдут и договоры будут заключены, то очень велик риск их обжалования как нелигитимных. Правила-то другие, министерство извещало.

И тогда, как заметила директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области Валентина ШМОНИНА, «благие намерения насчет того, чтобы дети питались качественно, обернутся тем, что из-за судебных споров они не будут питаться никак».