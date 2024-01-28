Известный совет Александра Суворова: «Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле» не по всем пунктам верен. А именно держать голову в холоде, как поступал крайне аскетичный и закаленный генералиссимус, врачи запрещают. Почему этого нельзя делать, объяснил костанайский оториноларинголог Темирбек ТУРЕМУРАТОВ.

Оториноларинголог Туремуратов призывает одеваться по сезону

- Темирбек Серикбаевич, врачам часто приходится сталкиваться с последствиями человеческой легкомысленности. У отоларингологов что на первом месте в этом списке?

- Тенденция ходить без шапки зимой - эта проблема касается наших молодых людей, не только девушек, но и юношей. Чем это чревато? Идет переохлаждение, это в первую очередь бьет по лор-органам. Заболевания среднего уха, воспалительные процессы носоглотки, гаймориты, синуситы, воспаления гортаноглотки, что приводит далее к заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей (пневмониям, бронхитам и прочим). Не все знают, что это может привести к неврологическим заболеваниям, а именно невритам тройничного нерва и лицевого нерва. Лицевой нерв проходит в том числе и через среднее ухо. Когда оно воспаляется, воспаляется также и лицевой нерв, что приводит к параличу Белла, то есть парализации лица со стороны воспаления. Человек не может закрыть глаз, идет слюнотечение, теряется чувствительность половины лица, наступает паралич мимических мышц, лицо приобретает выраженную асимметрию. Внешне эти люди напоминают перенесших инсульт, получить такое осложнение - это страшно.

- То есть носил бы человек шапку и с большой вероятностью избежал бы такого?

- Наш суровый климат не позволяет легкомыслия. Шапку надо носить зимой обязательно. И не просто шапку, а подобрать такую, чтобы защищала от холода лоб и уши. Капюшон, наброшенный на голову, - это не альтернатива шапке, так как ветер будет еще сильнее задувать. Нужна плотно прилегающая шапка. Меховые дамские наушники, тонкие косынки не решают вопрос, потому что идет переохлаждение лобной, теменной, височных областей головы - это прямой путь к заболеваниям лор-органов. У людей, в отличие от животных, нет подшерстка, а сами по себе волосы не так эффективно защищают голову от внешних температурных воздействий, как хотелось бы. Сосуды в голове в норме не сокращаются, ведь они предназначены для питания головного мозга. Соответственно, это приводит к повышенному переохлаждению, а вслед за ним возникают отиты и гаймориты, которые могут осложниться менингитом (воспалением мозговых оболочек). Нередко врачи сталкиваются со случаями отогенного и риногенного менингита. Менингит может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до инвалидизации и даже смерти.

- С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?

- Все зависит от сезонности. Но зима, естественно, самый опасный сезон. Если говорить об инфекционных болезнях, то сейчас наиболее часто обращаются с заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей: ларингиты и фарингиты. Это связано с эпидобстановкой. Если говорить о переохлаждении, то это отиты и воспаления придаточных пазух носа - фронтиты, гаймориты, чуть реже этмоидиты, синуситы, но возможны и их сочетания.

Очень специфический для лор-врачей период наступает после празднования Нового года. Мы каждый новый год сталкиваемся с такой проблемой: девушки, отправляясь на праздник, красиво одеваются, надевают шубы, но при этом пренебрегают головными уборами, дабы не испортить прическу. К тому же голову обрабатывают разными фиксаторами на водной основе. Когда сильный мороз, это все замерзает и дает сильное переохлаждение. Человек на эмоциональном подъеме гуляет, может, выпивает, он не замечает, что переохладился. Но уже на следующий день либо через день начинают ощущаться последствия. Категорически нельзя выходить на холод с влажными волосами!

Мужское население чаще, чем женское, надевает шапки, но в Костанае чуть ли не на каждом шагу находятся банные комплексы, сауны, в которых не только моются, но и «отдыхают». Люди незакаленные, тем более если они выпили горячительные напитки, могут сильно переохладиться, прыгая в снег, обливаясь холодной водой, ныряя в холодный бассейн. Нет ничего удивительного, что после этого люди заболевают. Кстати, у мужчин есть и другая крайность: не все носят зимой шарф. А между тем ношение шарфа будет защищать шею, гортаноглотку, так как на уровне глотки находятся миндалины.

- Какие еще правила поведения диктует нам зима?

- Нельзя долго разговаривать на морозе. Из-за чрезмерных разговоров переохлаждается голосовой аппарат и горло, а потом человек заполучает ларингит или фарингит. Вообще, дышать ртом нельзя, особенно на морозе. В норме дыхание осуществляется через нос. Тогда холодный воздух успевает согреваться и, какая бы ни была погода, в легкие он попадает с температурой 37-38 градусов, это в норме. При активных разговорах на морозе, как и просто при дыхании ртом, воздух не успевает согреваться. Если человек дышит ртом постоянно, привычно, это уже можно назвать нарушением функции дыхания. Причины могут быть разными, первая - это нарушение прохождения воздуха по дыхательным путям. Если есть деформации носовой перегородки, вазомоторный ринит, полипы и прочие нарушения, необходимо обратиться к врачу, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей.

К нам приходят и пациенты, которым требуется оперативное вмешательство. Операции по поводу осложнений ангин, в таких случаях мы удаляем миндалины, проводим тонзиллэктомию, лакунотомию.

Особо хочу обратить внимание на то, что пациенты зачастую подсаживаются на сосудосуживающие капли, которые вызывают медикаментозные риниты, привыкание, гипертрофию слизистой, нарушение оттока венозной крови, все эти проблемы мы решаем хирургическим путем. Сосудосуживающие капли обладают эффектом вазоконстрикции, то есть сужения просвета сосудов. Какие-то из них действуют 2-3 часа, есть капли пролонгированного действия, до 8 часов, но все эти препараты нельзя использовать больше, чем неделю. Дело в том, что при их применении сужаются не только сосуды носа, но и сосуды глазного дна, что может привести к миопии, вызвать приступ глаукомы. Есть пациенты, у которых при длительном, до нескольких месяцев, применении повышалось внутричерепное давление. При использовании больше полугода это может вызвать жуткую аритмию сердца. То есть пациенты на фоне проблем с носом, медикаментозного ринита, который не лечился, приходят к лору с тяжелыми осложнениями. И если мы вылечиваем ринит и носовое дыхание восстанавливается, то сбой сердечного ритма остается. Тогда уже надо идти к аритмологу, в таких случаях проводится малоинвазивная, но достаточно серьезная операция на сердце.

А все начиналось с капель, с самолечения и нежелания вовремя прийти на прием к лору. Повторяю, такими последствиями грозит длительное применение любых сосудосуживающих капель, независимо от производителя, и эрозия слизистой носа - самое легкое из осложнений, которое можно заполучить. Особенно опасно длительное применение таких капель для гипертоников.

- О жуткой болезненности операции по исправлению носовой перегородки ходят легенды. Вероятно, люди боятся и тянут до последнего. Неужели в наше время нет возможности уменьшить страдания пациента?

- Все зависит от степени деформации. Не всем пациентам с деформацией носовой перегородки показана операция. Если деформация компенсированная, то можно обойтись и без нее. Раньше такие операции делались под местной анестезией, а какой бы хорошей она ни была, пациент испытывал сильную боль. Я сторонник того, чтобы проводить подобные вмешательства под наркозом. К тому же при небольших деформациях есть варианты: эндоскопическая операция по точечному удалению дефекта (костного шипа), щадящие септопластики. Есть, конечно, и старые методы - так называемая подслизистая резекция, когда большая часть перегородки вместе с хрящевой тканью удаляется. Но, если операция неправильно сделана, если есть нарушения кровообращения, это чревато такими последствиями, как перфорация перегородки, атрофия слизистой, эрозии. Самое главное, чтобы на пути пациента попался грамотный доктор, который все это объяснит и проведет обстоятельное обследование больного. Делается эндоскопическое исследование, чтобы выявить наличие образований, полипов, воспалительных процессов. Золотым стандартом лор-обследования является компьютерная томография придаточных пазух носа и костей черепа, для того чтобы выяснить, какой объем оперативного лечения требуется пациенту. И от этого уже врач отталкивается при назначении операции.

Фото Ксении РЕБИК