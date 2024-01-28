Рецептов так называемых домашних сыров у меня немало. «Так называемых», потому что все это творожные вариации, без ферментирования продуктов, выдерживания в рассоле и прочих характерных для изготовления разных сыров операций. Но получается вкусно, иногда... очень вкусно.

Попробовала сделать домашний сырок по новому рецепту, получилось / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Обычно я делала плавленый сыр с тмином по старому семейному рецепту, когда творожная масса отсушена, вымешивается с добавлением небольшого количества соды, яиц, топленого масла. В финале ее плавят в тяжелой сковороде. Сыр получается плотный. А недавно увидела в Интернете вариант куда легче и проще. Попробовала.

В кастрюлю выливаем молоко. Требовалось жирностью 3,5%. Взяла 3,2%, что-то насчет 6% пожадничала. Кстати, забыла, что теперь есть пакеты не литровые, а на 900 мл. Решила, что чуть больше сметаны положу. Так и сделала.

Молоко поставила на средний огонь, чтобы довести до кипения. Пока грелось, соединила в мисочке яйца и 15-процентную сметану, в молоко положила чайную ложку соли (без горки).

Когда оно разогрелось до пара, влила туда разом яично-сметанную смесь. На малом огне довела до медленного кипения. Сначала появились мелкие хлопья, потом - крупные. Процесс занял минут 6-7. Сито застелила редкой тканью, можно марлей вдвое. Отцедила горячую массу. В таком виде она остыла. Потом в марле поместила ее в пластиковый контейнер, в дне которого пробиты дырочки. Если у вас есть что-то взамен такой самоделки, вперед.

На творожную массу поставила груз и отправила в холодильник на ночь. Утром у меня на тарелке был цилиндрик домашнего сырного продукта.

Нежный, но консистенция не мажущаяся, можно резать ломтиками. Чуть сладит, по мне, соли можно было и чуть больше. А еще в следующий раз добавлю каких-нибудь трав или паприки. Но делать буду. Из указанного в рецепте количества продуктов у меня получился сырок весом 317 граммов.

Остается довольно много сыворотки. Значит, вслед надо либо блины-оладьи затевать, либо хлеб и булочки печь.

Ингредиенты

1 л молока (более 3% жирности), 3 яйца, 200 г сметаны (15%), 1 ч. л. соли.

