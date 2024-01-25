Видео с шуткой про чиновников и коррупцию стало вирусным в Казнете. Комика Аслана Зулкашева, озвучившего колкость на большой сцене, прозвали настоящим смельчаком. Редакция Tengri Life решила связаться с автором, чтобы узнать подробности.

Видеоролик он опубликовал у себя в TikTok. Так, во время выступления Аслан просит публику поддержать его аплодисментами, чтобы якобы справиться с нахлынувшим волнением. После оваций и недолгой паузы стендапер говорит:

"Хорошо, что у нас в Казахстане за коррупционные преступления руки не отрубают, иначе, возможно, я таких аплодисментов не услышал бы".

В зале наступает тишина и слышится нервный смешок. Судя по реакции зрительного зала, услышать такую шутку должностные лица не ожидали.

Пользователи сети стали делать репосты и обсуждать выступление в комментариях.

"Смелый, братан молодец! Как они там покраснели от правды", "0 осуждения, 10 000 понимания", "Видимо, руки онемели после шутки", "Хлопали после шутки явно те, кто не брал", "Те, кто похлопал в конце: сомнительно, но окей", "Бессмертие его второе имя", "Этот парень был из тех, кто просто любил шутить", "Те, кто не похлопал на шутке, сразу палятся же", "Красавчик", "В такой тишине как гром среди ясного неба мог бы быть мой ржач", "Красавчик", "А он хорош", – пишут пользователи под публикацией с выступлением.

Аслан признается, что стендап - его хобби, а не основной вид деятельности. Выступать парень из Актобе начал 3 года назад, а в этом году его пригласили на мероприятие в Антикоррупционную службу, делится он.

"Они хотели разбавить мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией, стендапом. Когда пришло предложение, то местные комики писали, что именно мне стоит пойти. Потому что я люблю шутить и поднимать общественные проблемы. Понимал, какой у меня материал, поэтому только на 10 процентов был уверен, что выпустят меня на сцену", – признается он.

Стендапер отметил, что сразу предупредил о том, что не будет проходить цензуру. Это, по его словам, было его единственным условием.

"Но им понравились мои шутки. Я понимал, что смеха в зале не будет. Однако шутки должны были понравиться народу. Скажу честно, не было улыбок, видел только 2-3 людей, кому более-менее нравилось.

Но я ценитель черного юмора, и даже если выступление было в тишину, мне это понравилось. У многих сидящих были кислые лица, а вот присутствующие студенты смеялись и реагировали. Подобный опыт был запоминающимся", – откровенничает Аслан.

По словам комика, главная цель стендапера – обратить внимание на проблему, а не решить ее. По этой причине он считает, что его выступление было удачным. Ведь за короткое время на сцене он озвучил шутки, отражающие реалии общества.

"В голове я прокручивал моменты, как будет проходить выступление. Я представил, как сидит толпа людей в костюмах, а с чего-то надо начать. И тогда в голову пришла шутка с аплодисментами. Она оказалась очень удачной.

Ранее всегда рассматривал стендап для себя как досуг. А теперь думаю, если была хорошая реакция, то почему бы дальше не развиваться в этом направлении. Видел многочисленные репосты звезд и простых людей, поэтому уверен, что это шанс для меня. Шанс, который не стоит упускать", – подытожил он.