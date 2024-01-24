В распространенном пресс-релизе предстоящее событие называют коротко - "мероприятие". Вопросы и подробности, которые будут обсуждаться там, не раскрыты. Но отмечается, что на мероприятие, помимо представителей государственных органов и членов общественного совета Костанайской области, пригласили активистов, выступавших по поводу смены часового пояса.

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Председательствовать на встрече будут председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаевав и заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев. В качестве спикеров заявлены депутат сената Парламента Сергей Карплюк и депутат мажилиса Парламента Еркин Абиль.

Встреча пройдет 26 января в 15:00 в здании Жастар сарайы (мкр. Юбилейный, 56).