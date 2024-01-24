Двое из нарушителей - жители Костанайской области. 41 и 58-летний мужчины распивали спиртные напитки и нецензурно выражались в адрес других пассажиров в поезде сообщением Алматы - Костанай.

- Правонарушители по акту были сняты с поезда на станции Атбасар Акмолинской области. Более того, мужчины не подчинялись законным требованиям сотрудников департамента полиции на транспорте при доставлении в комнату полиции, - сообщает Polisia.kz.

В отношении задержанных составлены сразу три административных протокола – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянение, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

За распитие алкоголя каждому из них назначили штраф в размере 5 МРП. Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в Рудненский городской суд для рассмотрения.

За мелкое хулиганство нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. А неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа — влечет штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Похожий случай произошел на станции в Костанае. В этот раз транспортные полицейские сняли 60-летнего жителя Актобе с пассажирского поезда сообщением Нурлы-Жол – Орал.

Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде.

- Своим внешним видом он оскорблял человеческое достоинство и нравственность, - отмечает пресс-служба МВД. - Нарушитель оштрафован на 5 МРП за распитие алкогольных напитков.

Административный материал за мелкое хулиганство направлен в суд.