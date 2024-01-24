Закон о запрете продажи вейпов приняли в мажилисе
24 января 2024, 15:40 | Государство
Мажилис парламента принял нормы по ограничению потребления табачных изделий в рамках поправок по вопросам здравоохранения. За оборот вейпов планируют ввести уголовную ответственность, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
Принятым законом запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение вейпов. За их оборот вводится уголовная ответственность:
- максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток;
- за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет;
- за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, законом исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи. Медработники смогут выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Закон направили на рассмотрение в сенат.
Последние новости
24.01.24 14:40 Матч чемпионата Казахстана по хоккею между «Горняком» и аутсайдером принес неожиданный результат
24.01.24 12:20 «Аят» перед матчами с действующим чемпионом в рамках чемпионата Казахстана по футзалу «размялся» с аутсайдером
24.01.24 11:11 Экскурсии в Казахстане
24.01.24 10:25 Старинное здание – образец кирпичного зодчества конца 19 - начала 20 века – отреставрируют в Костанае
23.01.24 19:31 От Аэропорта до частного сектора - Какие проблемы с теплоснабжением есть в трех городах Костанайской области?
23.01.24 17:58 "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная принимал экзамен по очистке дорог и освещению у подрядчиков
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.