Новости

Закон о запрете продажи вейпов приняли в мажилисе

24 января 2024, 15:40 |  Государство

Мажилис парламента принял нормы по ограничению потребления табачных изделий в рамках поправок по вопросам здравоохранения. За оборот вейпов планируют ввести уголовную ответственность, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото freepik.com

Принятым законом запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение вейпов. За их оборот вводится уголовная ответственность:

  • максимальное наказание за продажу – арест до 50 суток;
  • за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет;
  • за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, законом исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи. Медработники смогут выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Закон направили на рассмотрение в сенат.